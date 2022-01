Estelle Brachlianoff, une DG pour une entreprise du CAC 40

Veolia dissocie la Présidence et la direction générale et confie cette fonction à Estelle Brachlianoff. Elle est la 2ème femme à un tel poste. Encore 18 et ce sera la parité au CAC 40 !

Veolia, le géant mondial de l’eau, des déchets, de la gestion de l’énergie et de la qualité de l’air vient d’absorber Suez et fait évoluer sa gouvernance.

Antoine Frérot, qui était Président directeur général, reste président du conseil d’administration, mais confie la direction générale à Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe depuis 2018. La nouvelle directrice générale affirmait dans l’Usine Nouvelle en 2020 à propos du rapprochement Suez Veolia pour lequel elle a bataillé : «L’objectif, c’est de construire ensemble ce champion français de la transition écologique.»

Entrée chez Veolia en 2005, cette polytechnicienne, avait auparavant travaillé avec le préfet de la Région Ile-de-France sur les transports. Chez Veolia, elle a notamment dirigé les activités «déchets en Ile-de-France» à partir de 2010. Puis direction le Royaume-Uni et l’Irlande où elle a exercé les fonctions de directrice générale de Veolia. Elle a notamment été membre du comité du président de la Confédération de l’industrie britannique et présidente de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne. Ce qui la rend très à l’aise dans le monde anglo-saxon. Elle avait intégré le comité exécutif de Véolia en 2013 et était devenue directrice générale adjointe chargée des opérations en 2018.

Après Engie, Veolia est la deuxième entreprise du CAC40 à être dirigée par une femme.

Chez Engie, Catherine MacGregor avait succédé à une femme, Isabelle Kocher, qui n’avait pas tenu longtemps à ce poste. Elle proposait pour son entreprise, des chemins un peu différents de ceux tracés par ses prédécesseurs… Il avait été question qu’elle soit nommée PDG mais avait été seulement nommée DG. Aucune femme n’a jamais cumulé les fonctions de présidente et directrice générale d’une entreprise du CAC 40.

Plus que 18 pour atteindre la parité dans les fonctions de direction générale !

