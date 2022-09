Festival « femmes en résistance », 20ème édition

Femmes en résistance a 20 ans. Le festival féministe de documentaires démarre vendredi 23 septembre avec un film sur la prostitution et la traite des femmes.

Organisé chaque dernier week-end de septembre à l’espace Jean-Vilar à Arcueil, en région parisienne, le festival « Femmes en résistance » organise sa 20e édition du 23 au 25 septembre 2022. Pour cet anniversaire, les organisatrices annoncent une édition spéciale « Femmes en résistance à la peur » avec une rétrospective sous la forme d’un catalogue accessible en ligne listant tous les documentaires diffusés depuis le début, et un film de 30′ sur l’histoire du festival. Réalisé par Sandrine Goldschmidt, ce film reprend des images d’archives, vidéos et photos, et s’appuie sur une dizaine d’interviews menées en 2022 auprès des fondatrices, spectatrices, réalisatrices, historiennes et amies du festival.

En ouverture, le 23 septembre à 20h, sera projeté EXIT, un documentaire qui « fait écouter les voix des survivantes ». Trois victimes de la prostitution et de la traite en Espagne s’expriment face à la caméra d’Alison Wilson. Son film a été réalisé en partenariat avec le Mouvement du Nid ainsi que CAP international et la FNCIDFF.

L’édition 2022 sera fidèle à l’idée des fondatrices : Femmes en résistance…à la guerre, au capitalisme, à l’enfermement, à l’oubli, à l’isolement, à l’uniformité, à la morosité… Les organisatrices rappellent que « Le festival a présenté, en première française ou européenne, de nombreux films venus du monde entier (Une chambre à elle, l’imposture, No The Rape Documentary, Exit, etc.). Des spectacles vivants, des concerts, des débats, des scènes ouvertes et des expositions ont également émaillé ces 20 ans de festival. »

