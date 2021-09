Football aux Etats-Unis : hommes, femmes, mêmes contrats !

La Fédération américaine de football « soccer » annonce qu’elle proposera désormais des contrats identiques aux joueurs et joueuses de ses sélections nationales.

La Fédération américaine de football US Soccer a annoncé qu’elle allait proposer des contrats identiques aux hommes et aux femmes qui jouent en équipe nationale, « US Soccer est persuadée que la voie à suivre pour tous ceux qui sont impliqués et pour l’avenir du sport aux Etats-Unis passe par une structure salariale unique pour les deux équipes nationales » a-t-elle écrit dans un communiqué. « Cette proposition va assurer aux joueurs et joueuses des sélections nationales de rester parmi les mieux payés au monde ».

Ainsi, après l’Irlande, les Etats-Unis font donc un pas en avant vers l’égalité.

Cette annonce fait suite à de longues batailles. En mars 2019, les joueuses de l’équipe nationale féminine, avaient engagé des poursuites juridiques contre la Fédération pour obtenir l’égalité des salaires. La capitaine de l’équipe, Megan Rapinoe, et ses coéquipières affirmaient qu’elles n’avaient pas été payées équitablement par rapport aux joueurs de l’équipe nationale masculine. L’équipe de femmes a notamment gagné la Coupe du monde 2015 et réitéré l’exploit en 2019. Elle affiche des résultats bien supérieurs à ceux des équipes masculines, mais les joueuses sont infiniment moins bien rémunérées. En 2016, un journaliste comptait : « le sélectionneur de l’équipe masculine Jürgen Klinsmann gagne autant que l’ensemble des joueuses de l’équipe féminine »

Mais en 2020, un juge avait débouté les joueuses de leur demande formulée en 2019. Il rejetait l’argument de discrimination salariale et les joueuses avaient fait appel.

La Fédération a assuré mardi qu’elle ne signerait pas d’accord « qui ne ferait pas l’important pas en avant de l’égalité des primes à la Coupe du monde »… Et, la semaine dernière, la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone avait déclaré que l’instance souhaitait mettre au même niveau les primes versées aux hommes et aux femmes lors de la Coupe du monde.

