Football : la CAN féminine déprogrammée sans explication

À quelques jours du début de la compétition, la CAN féminine a été reportée. Laissées sans explications, les joueuses s’indignent de cette décision révélatrice d’un certain mépris pour le sport féminin.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine aurait dû débuter le 17 mars 2026 au Maroc. Elle devrait se jouer finalement cet été, du 25 juillet au 16 août. C’est ce qu’a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) le 5 mars dernier. Sans donner de raison claire, la compétition est reportée comme si cela n’avait aucune incidence pour les joueuses.

Le sport féminin sacrifié

Un communiqué évoque des « circonstances imprévues », mais c’est tout. Un peu léger pour annuler la compétition de foot féminin la plus importante d’Afrique à moins de deux semaines du coup d’envoi.

« Il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux qui traînaient depuis un petit moment. Plus on avançait dans le temps, moins on avait d’informations de la part de la CAF concernant les listes ou le règlement », témoigne Reynald Pedros, sélectionneur de la Côte d’Ivoire, cité par France Info. Si aucune raison n’a été donnée par la CAF, ce dernier a une théorie : « Je pense que c’est un problème de timing par rapport au championnat masculin au Maroc, qui doit se finir au mois de mai avant la Coupe du monde ». Ce n’est pas la première fois que le sport féminin est sacrifié au profit du sport masculin. (Lire : )

« L’explication qu’on peut avoir, c’est que la CAN féminine empêchait ce championnat de se tenir. On se pose la question de savoir s’ils auraient aussi reporté un tournoi masculin dans le cas inverse. Je ne sais pas, mais ce n’est pas terrible pour l’image du foot féminin surtout dans un pays qui investit énormément dans ce football », regrette Reynald Pedros.

« Le football féminin africain mérite mieux »

Le sentiment d’un déséquilibre entre le foot masculin et le foot féminin est partagé par plusieurs joueuses professionnelles, notamment Kani Konte, défenseure centrale du Mali. « J’ai eu quelques filles au téléphone et on est très déçues de la tournure des choses et de la considération du foot féminin en Afrique. C’est là que tu te dis qu’on n’a vraiment aucune considération pour nous, les féminines », rapporte-t-elle à France Info. D’autant que cette annulation bouleverse l’agenda des joueuses. « Franchement, c’est très, très compliqué, parce qu’on s’était préparées mentalement et physiquement à aller vivre cette compétition », déplore-t-elle.

Des mois d’entraînement, de matchs préparatoires et de déplacements. Tout ça pour rien… et pour tout recommencer cet été. « Un report d’une compétition, qu’elle soit féminine ou masculine, à la dernière minute, ça donne une image un peu négative », estime Nasser Larguet, ancien directeur technique national de la Fédération marocaine. « Le football féminin, de manière générale, c’est assez poussif. Quand on voit qu’en plein élan, on stoppe son évolution, c’est un petit peu malheureux ».

Sur X, l’attaquante nigériane du PSG, Rasheedat Ajibade, fait savoir son mécontentement : « Le football féminin africain mérite mieux », écrit-elle.

Déjà reportée en 2024 à cause des Jeux Olympiques, la CAN féminine est sans cesse déplacée au gré des évènements sportifs jugés « plus importants ». Or, cette compétition s’impose dans le paysage du football international. Tout comme le sport féminin qui est de plus en plus suivi, toutes disciplines confondues. Mais un déséquilibre persiste entre les moyens et la visibilité accordés au sport masculin et au sport féminin. (Lire : Sport Féminin Toujours… aussi peu visible sur nos écrans)

À lire dans LesNouvellesNews.fr :

JO D’HIVER : ENCORE UNE DISCIPLINE INTERDITE AUX FEMMES

FOOT ET VIOLENCES, L’ELYSÉE FAIT LA FÊTE