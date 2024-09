Football : une équipe féminine supprimée pour favoriser les joueurs masculins

Une équipe féminine supprimée au profit de confrères masculins… C’est loin d’être une première dans le milieu du football où les femmes sont encore largement délaissées par les clubs et les subventions.

C’est le choc pour les joueuses de l’AS Lattes FC. Cette équipe féminine de football de troisième division a été supprimée par le club. « On a clairement été sacrifiées au profit des garçons », déplore Manon Bruno, ex-capitaine, auprès du journal montpelliérain la Gazette Live.

Deux options : rétrogradées ou sacrifiées

Elles avaient fini à la 10e place de la compétition de troisième division nationale. Les joueuses de l’AS Lattes FC (ASL) devaient alors être descendues en Régionale 1, soit de la quatrième division. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque le club a annoncé à l’équipe féminine qu’elles serait finalement en 6e division. Pourquoi ? Des raisons financières sont évoquées.

À l’unisson, les joueuses ont refusé d’être ainsi rétrogradées. Le club a alors pris la décision de supprimer la section féminine et de se séparer de ses 55 licenciées. Désormais, l’ASL n’est représentée que par son équipe masculine en Régionale 2.

Les femmes sont les premières visées par les coupes de budget

Ce n’est pas la première fois qu’une section féminine est sacrifiée au profit de l’équipe masculine d’un club. En 2022, Nîmes avait annoncé supprimer les aides à plusieurs clubs féminins : handball, basket, football et volley, tout en maintenant celle des clubs masculins, déclenchant ainsi colère et incompréhension.

À lire aussi : NÎMES SUPPRIME LES SUBVENTIONS DES CLUBS FÉMININS, LES ÉQUIPES SE BATTENT

Autre exemple : en mai 2024, l’Union sportive Orléans Loiret Football (USO) avait annoncé la suppression de son équipe féminine. Même scénario : « L’USO ne peut malheureusement pas supporter les charges financières de deux clubs professionnels, masculin et féminin », avait précisé un communiqué. L’équipe féminine, pourtant mieux classée dans sa catégorie et qui devait poursuivre le championnat de deuxième division, a donc été sacrifiée pour favoriser le développement de l’équipe masculine.

Derrière l’argument financier se cache une négligence, quasi systématique, des équipes féminines de football. Dans le cas de l’USO, un budget limité de 500.000 euros seulement était alloué. Résultat : pas de kinés, pas d’entraîneur à temps plein pour les gardiennes et des piques-niques aux frais des joueuses. Depuis le mois de juillet 2024, les clubs sont soumis à des obligations d’augmentation des budgets des équipes féminines afin de leur permettre d’engager un staff professionnel… L’USO a préféré se séparer de sa section féminine plutôt que de respecter ces critères. Autrement dit, tant que les succès des équipes féminines sont dus à l’investissement personnel des joueuses, le club s’en accommode… mais pas question de mettre des moyens pour favoriser leur réussite.

À lire aussi : SPORT : ENCORE DES ÉQUIPES FÉMININES SACRIFIÉES AU PROFIT DES HOMMES…

« On n’a jamais été respectées, alors que nous étions la seule équipe de haut niveau du club et la deuxième équipe féminine du département derrière le MHSC [Montpellier Hérault Sport Club] !, poursuit Manon Bruno, citée par la Gazette Live : On a subi des déplacements dans des hôtels infestés de cafards et avec des minibus pas aux normes. Des entraînements délocalisés pour laisser les garçons s’entraîner, avec des chasubles trop petites… ».

Les joueuses ne dénoncent pas les budgets limités obligeant les clubs à des restrictions mais bien le double standard entre les équipes masculines et les équipes féminines et que ces dernières soient les seules à en pâtir. Dans cette affaire, la performance sportive sembler passer après le genre des sportifs et sportives qui jouent sur le terrain.