Le Forum Génération égalité pour des engagements féministes mondiaux

26 ans après l’adoption du Programme d’action de Pékin, l’Histoire des Droits des femmes s’écrira à Paris et en visioconférence. Ce forum mondial entend concrétiser de nouveaux engagements alors que la pandémie a fait reculer les Droits des femmes.

Le 30 juin prochain, à Paris, la cérémonie d’ouverture du Forum Génération égalité sous l’égide du Président de la République réunira « des délégations officielles des chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier (à l’instar de la Tunisie, l’Argentine, la Suède, la Finlande, le Kenya, le Canada, l’Afrique du Sud, la RDC, etc.), les institutions internationales et régionales, le secteur privé et les représentants de fondations philanthropiques comme Mélinda French Gates, mais aussi des activistes de la société civile. » Ce rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU Femmes est coprésidé par la France et le Mexique. Il a commencé à Mexico du 29 au 31 mars 2021 et se conclura à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. C’est le « rassemblement féministe mondial le plus important » depuis la conférence de l’ONU sur les femmes de 1995, qui s’était conclue par l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin

De nouveaux engagements sont d’autant plus indispensables que « La crise sanitaire a eu un impact disproportionné sur les jeunes filles et les femmes, en première ligne de la réponse à la pandémie et victimes des conséquences économiques, sociales et des violences sexistes et sexuelles que le SGNU a appelé la « pandémie de l’ombre » déplorent les organisateurs et organisatrices de ce forum lors de la conférence de presse présentant le programme. La crise aurait fait reculer les droits des femmes d’une trentaine d’années selon les chiffres de l’ONU et du Forum économique de Davos : perte d’emplois dits féminins, assignation renforcée aux tâches dans le foyer , 47 millions de femmes supplémentaires tombées sous le seuil de pauvreté, augmentation de 30% des signalements de violences domestiques ou encore l 11 millions de filles qui pourraient ne plus retourner à l’école.

Des engagements solides et définitifs

Alors il est plus que temps de prendre des engagements « solides et définitifs pour éradiquer ces injustices et ces inégalités et faire de nos sociétés des sociétés pleinement égalitaires» a abondé Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Tandis que l’Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité, Delphine O déclarait : « Il est important de réaffirmer les valeurs progressistes et humanistes de la France et de l’ONU : il y a vingt-six ans, Hillary Clinton disait à la Conférence de Pékin que « les droits des femmes sont des droits humains ».

Le forum entend prendre des « engagements concrets, novateurs et collectifs qu’il suscitera à travers les six coalitions d’action lancées à Paris et la nouvelle méthode collaborative et inclusive entre les gouvernements, la société civile et les organisations féministes, et en particulier la jeunesse qui tient une place importante, le secteur privé, les fondations et les organisations internationales. »

L’événement se déroulera en présentiel à Paris mais aussi en distanciel et sera retransmis en temps réel à travers le monde par satellite, y compris lors de sessions interactives. Pas besoin d’être à Paris pour s’y inscrire : https://forum.generationequality.org/fr

