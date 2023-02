French Tech : Éléonore Crespo, première dirigeante dans le Next40

Eléonore Crespo devient la première dirigeante à entrer dans le classement des 40 pépites de la tech française que l’Etat choisit de mettre en lumière et de soutenir. Malgré la volonté affichée de féminiser le secteur, les causes de l’absence de femmes au sommet demeurent.

Sur la photo publiée par l’Elysée lors de la réception donnée à l’occasion des 10 ans de la French Tech, Emmanuel Macron est entouré d’autant d’hommes que de femmes. En présentant les start-ups françaises qui intègrent les indices Next 40 et French Tech 120, la volonté d’afficher un univers qui ne serait pas un boys-club est bien là. Et c’est un premier pas encourageant.

Mais dans les faits, ce sont très majoritairement des entreprises dirigées par des hommes que l’Etat français choisit de soutenir et d’accompagner dans leur développement. Une seule femme parmi les 40 premières et 15 parmi les 120. Probable corolaire de cette petite progression : les start-ups lauréates du programme doivent montrer leur engagement en faveur de l’environnement, de la parité et de l’inclusion.

Éléonore Crespo, cofondatrice et PDG de Pigment, est la première femme dirigeante à apparaître dans le Next 40 depuis que la French Tech existe. Elle est la seule femme parmi les 11 nouveaux entrants du classement des 40 entreprises les plus performantes de l’écosystème. Elle est la première cofondatrice et dirigeante à avoir réussi à lever plus de 150 millions d’euros en trois ans, ce qui est le principal critère de réussite d’une start-up. Sa société, Pigment, propose un logiciel de planification financière qui compte bien détrôner les tableaux Excel utilisés par les dirigeants qui pilotent des business complexes.

Avant de créer son entreprise, cette trentenaire, diplômée de l’ENS Paris-Saclay et de l’Ecole des Mines, a travaillé chez JC Decaux, puis chez Google où elle a fait de l’analyse financière, avant de rejoindre le fonds Index Ventures où elle investira dans de nombreuses sociétés de la French Tech.

Outre cette bonne connaissance des rouages du financement des start-ups, son entrée dans le Next 40 ne doit rien au hasard. Elle fait partie des jeune dirigeantes qui militent pour que les femmes prennent leur place dans le monde du business. Dans Les Echos entrepreneurs, Clara Chappaz, la directrice de la Mission French Tech indique que « C’est l’une des personnes avec qui on a beaucoup travaillé sur le « Pacte Parité » de la French Tech. La remise du rapport a d’ailleurs eu lieu au siège de Pigment. » Le journal économique indique aussi qu’ Éléonore Crespo est devenue maman de jumeaux depuis qu’elle a créé son entreprise. Et qu’elle « aime d’ailleurs rappeler à quel point le long congé paternité de son conjoint a été d’une aide précieuse pour mener de front vie privée et vie professionnelle. » Éléonore Crespo, le dit : «la parité est essentielle, et je ferai tout mon possible pour aider de plus jeunes entrepreneuses.»

Dans un podacst 40 nuances de Next, à la question : que changerait-elle en premier si elle était présidente ? Elle commencerait certainement par le congé parental à partager avec les pères. Etape préalable à l’égalité professionnelle selon elle.

Dans cette video de la French Tech, elle explique qu’il faut actionner bien d’autres leviers… L’éducation et les rôles modèles en premier.

La PDG de Pigment laisse aussi entendre qu’il faut changer tout un système de représentations des hommes, des femmes, des dirigeant.es d’entreprises si l’on veut vraiment qu’il y ait à l’avenir davantage de femmes dans le club des start-ups prometteuses. Et cette ambition va bien au-delà de l’écosystème de la French Tech.

Pour le collectif SISTA : « Si cette nouvelle promotion montre une progression, elle témoigne aussi de l’étendue des progrès qu’il reste à accomplir pour atteindre la parité dans la French Tech puisque seules 15 femmes sont à la tête de ces pépites tech.»

