GenderSwap inverse le jeu des clichés sexistes

Women in Games France joue à appliquer aux personnages masculins des attitudes habituellement réservées aux femmes dans les jeux vidéo. Ça n’amuse pas tout le monde.

Des héroïnes qui avancent d’un pas décidé face caméra, des héros qui se déhanchent et adoptent des poses lascives… « Et si les héros des jeux vidéo roulaient des fesses pour vous ouvrir les yeux ? » demande l’association Women in games France qui a réalisé un jeu video choc. #GenderSwap est, explique l’association « une expérience vidéoludique qui revisite les plus grosses licences du jeu vidéo en échangeant les animations des personnages des deux sexes. »

Les développeuses ont modifié « de l’intérieur les fichiers des jeux pour appliquer aux personnages masculins les attitudes initialement pensées pour leurs homologues féminins. » Et c’est ainsi que des héros connus des gamers se déhanchent exagérément, prennent des poses suggestives, minaudent, dansent de façon sensuelle… Le film qui présente cette initiative est saisissant (ci-dessous).

« Au même titre que le cinéma, la télévision ou la publicité, les jeux vidéo ont un impact sur la représentation que nous avons du monde et les interactions avec les autres» indique Morgane Falaize, Présidente de Women in Games France

Comme les médias d’information, ces médias, en effet « prescrivent le réel » comme le disait Marlène Coulomb-Gully lors de la présentation du dernier GMMP.

Et dans le jeu vidéo comme ailleurs on en en est aux balbutiements de la lutte contre ces clichés qui font perdurer le sexisme. « Les choses commencent à évoluer, et les joueurs et joueuses à faire entendre leurs voix. Des séquences sexistes ont été retirées de certains jeux à la suite de protestations du grand public. Mais le chemin reste encore long à parcourir » assure Harmonie Freyburger, Vice-Présidente de Women in Games France qui appelle à intégrer davantage de femmes dans les studios de création. Elles ne représentent que 22% des employés des studios dans le monde selon les chiffres du baromètre annuel des jeux. Pourtant, un gamer sur deux est une femme…

Mais dans le jeu vidéo comme dans tous les médias ce sont des hommes qui disent aux femmes ce qu’elles doivent penser et comment elles doivent se penser.

Women in Games France, qui va fêter ses cinq ans d’existence cette année, a encore du pain sur la planche. Si #GenderSwap déclenche une vague d’enthousiasme chez les féministes sur les réseaux sociaux, quelques réactions hostiles ou réactions de déni ont aussi émergé. Du mansplaining sur le mode déni : « c’est exagéré », « vous êtes à côté de la plaque ». Ou encore sur le mode « ouin ouin » : « les personnages masculins sont aussi des caricatures de l’homme idéal. » Sans oublier le mode pragmatique/intérêt supérieur de l’économie mondiale « ça répond à une demande »… Et qui crée cette demande ?

