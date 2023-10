Guerre d’usure contre l’écriture inclusive… et l’égaconditionnalité

Les conservateurs, en mal de notoriété, épuisent les féministes avec un énième texte contre l’écriture inclusive. Ce texte veut interdire cette écriture à celles et ceux qui reçoivent des fonds publics. Anti-égaconditionnalité !

L’écriture inclusive inscrite dans le marbre à la mairie de Paris

Quelques jours après l’échec du Rassemblement National (RN), Les Républicains (LR) réussissent à imposer un débat parlementaire pour interdire l’écriture inclusive ! Le 12 octobre dernier, le RN avait inscrit un texte dans sa « niche » parlementaire à l’Assemblée nationale. Mais il avait fini par le retirer avant de se voir opposer un rejet. Des députés LR qui s’étaient alliés à lui, puis rétractés, réservaient sans doute leurs forces pour soutenir leurs collègues du Sénat.

Car mercredi 25 octobre, les sénateur.trice.s de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ont adopté une proposition de loi voulant « protéger la langue française » de ses « dérives ». Une proposition qui sera examinée le 30 octobre.

Le bruit des conservateurs, la fatigue des féministes

Une grosse fatigue a alors gagné le mouvement féministe sur les réseaux sociaux. Impossible de compter le nombre de proposition de lois, de circulaires, de textes outragés, de déclarations solennelles s’attaquant à l’égalité dans le langage. Vouloir restaurer la domination masculine dans la langue française permet aux conservateurs de se faire mousser à bon compte auprès de leur électorat. Et pendant qu’ils occupent le devant de la scène sous les ors de la République, les féministes s’épuisent à démontrer la justesse de leur combat avec beaucoup moins de moyens pour se faire entendre.

Le rouleau compresseur est en marche. La proposition de la commission sénatoriale, qui avait été déposée par « Le sénateur » -c’est ainsi qu’elle se présente- LR Pascale Gruny en janvier 2022, a peu de chance d’aboutir dans sa totalité à une loi tant elle est excessive. Mais elle permet une nouvelle fois de sédimenter le discours conservateur dans l’opinion. Un discours attaché à ce que « le masculin l’emporte ».

Pascale Gruny a eu les honneurs de l’émission « Les grandes gueules » sur RMC . Elle a pu nier le poids du symbole : « Que le masculin l’emporte sur le féminin, c’est simplement une règle de grammaire, cela ne veut pas dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, c’est ridicule » a-t-elle asséné. « Le but c’est de l’interdire dans les contrats, les publications de la vie privée pour que cela ne s’utilise plus. Et je veux aussi que cela disparaisse de l’université comme à Sciences-po où c’est obligatoire je crois. »

Le texte proposé veut très largement bannir l’écriture inclusive « dans tous les cas où le législateur exige un document en français », comme les modes d’emploi, les contrats de travail ou autres règlements intérieurs d’entreprises, mais aussi les actes juridiques. « Tous ces documents seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls » s’ils utilisent l’écriture inclusive, dite aussi écriture épicène.

Ces conservateurs ne se sont toujours pas remis de l’approbation, par le Tribunal de Paris en mars dernier, d’inscrire l’écriture inclusive dans le marbre de plaques commémoratives (lire ici).

Pas de subvention si le masculin ne l’emporte pas

Le texte de Pascale Gruny fait même de l’anti-égaconditionnalité en interdisant l’écriture inclusive aux « publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne privée exerçant une mission de service public ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique ». Les journaux qui reçoivent des subventions publiques devraient être concernés ?…

Rappelons que l’égaconditionnalité des finances publiques revendiquée par les féministes consiste à s’assurer que les fonds publics distribués ne servent pas à financer des activités qui creusent les inégalités entre femmes et hommes… Ici on parlerait de patriarcatconditionnalité…

C’est aussi un combat qui épuise les féministes.

Lire aussi dans LesNouvellesNews.fr

« CONSEILLER.E.S», « PRÉSIDENT.E.S » : LA FÉMINISATION DU POUVOIR GRAVÉE DANS LE MARBRE !

LE DOUBLE SENS DE LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE SUR L’ÉCRITURE INCLUSIVE (2017)

CINQ VIEUX RÉFLEXES CONTRE LA VAGUE FÉMINISTE

LES IMMORTEL·LE·S ENFIN PRÊT·ES À FÉMINISER LES NOMS ?

LE « PÉRIL MORTEL » QUI AFFOLE LES IMMORTEL·LE·S

ÉCRITURE INCLUSIVE : UN MANIFESTE POUR QUE LE MASCULIN NE L’EMPORTE PLUS SUR LE FÉMININ (2017)

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.