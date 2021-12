Handball : des Bleues magistrales sur le terrain et dans les médias

Elles se sont inclinées en finale au Mondial face à la Norvège, après leur titre olympique, mais les médias suivent de près leurs exploits. Et c’est encore exceptionnel pour des sportives de haut niveau.

Dimanche soir, après la diffusion de la finale du Mondial 2021 de handball en direct sur TF1, la plupart des journaux télévisés s’ouvraient sur ce match perdu par les Bleues après un parcours héroïque. Les championnes olympiques ont en effet raté la dernière marche du podium en s’inclinant 29 à 22 face à la Norvège. Après une première mi-temps dominée par les Bleues, les Norvégiennes ont brutalement pris l’ascendant, et les Françaises ont montré de petits signes d’épuisement qui se sont révélés fatals. Les matchs qui ont précédé la finale avaient été plus compliqués pour elles que pour leurs adversaires et à ce niveau de compétition, le moindre signe de fatigue peut tout changer.

Mais cette défaite n’efface pas le talent des handballeuses françaises qui avaient livré un spectacle extraordinaire lors des Jeux Olympiques en août dernier et sont vice-championnes du monde. Et surtout, elle n’efface pas leur incroyable visibilité dans les médias. Le quotidien sportif l’Equipe leur avait consacré pas moins de quatre Unes avant ce match (photos). Et il consacre une cinquième Une à cette défaite sévèrement commentée.

C’est exceptionnel pour le sport féminin. Et les rubriques sport de la plupart des grands médias ont suivi de près ce mondial.

Béatrice Barbusse, Vice-Présidente déléguée de la Fédération française de Handballl et autrice d’un livre sur le sexisme dans le sport se réjouit de cette médiatisation. « C’est une première qui j’espère ouvrira d’autres portes » écrit-elle sur twitter.

Une 5ème Une de @lequipe pour @FRAHandball qui résume bien leur deuxième mi-temps.

Encore une fois, merci @lequipe pour cette couverture pendant plus de 15 jours du parcours de @FRAHandball. C’est une première qui j’espère ouvrira d’autres portes… 🙏🏼 pic.twitter.com/Gs0TpiAgfA — Béatrice Barbusse (@bbarbusse) December 20, 2021

