Scène de sexisme ordinaire au Conseil départemental du Nord : une élue demande des documents moins « techno » pour rendre la politique plus accessible à tous. Le président ironise. Elle le remet à sa place.

Lors de l’examen du budget 2023 par le Conseil départemental du Nord le 23 janvier dernier, Céline Scavennec, Conseillère départementale du Nord, écologiste et cheffe d’entreprise, prend la parole. Avant de livrer son point de vue sur le fond, elle commence par regretter que ce « Rapport d’orientations budgétaires 2023 » soit exprimé dans un langage « techno » qui le rende peu accessible aux citoyen.nes. Elle livre dans la foulée une critique montrant qu’elle a parfaitement compris le rapport.

Quelques minutes plus tard, le président du Conseil départemental, qui représente une union de droite, s’embarque dans un tunnel de réflexions sexistes. Il reprend l’expression « ça va bien se passer » employée récemment par Gérald Darmanin. Une expression de dominateur…

Puis il se lance dans une tirade méprisante, prononcée avec lenteur, comme s’il pesait chaque mot : « le jour où vous serez peut-être, je sais pas, députée ou autre, à ce moment-là ça sera un peu plus techno quand même… Mais je comprends qu’il va vous falloir un peu plus de six ans pour comprendre le document. Mais je pense qu’au bout de six ans vous comprendrez, vous verrez, mais il faut un peu de métier dans le poste de conseiller départemental »… La distribution des prises de paroles dans l’assemblée fait que l’élue attaquée ne peut répondre qu’un long moment plus tard mais sa réponse est exemplaire, dans le fond comme dans la forme.

Polie, elle lui envoie de longs « Monsieur le président » et sans hésiter, droit dans les yeux, « quand je dis techno, je ne dis pas que je comprends pas, je me demande bien ce qui vous fait croire ça. Ça veut dire que ce n’est pas accessible. Et, dans une démocratie comme la nôtre où beaucoup de citoyens s’abstiennent lors des élections ou se désintéressent complètement… je pense que nous devons faire un débat collectif pour rendre accessibles nos débats et les documents moins excluants »…

Céline Scavennec a fait un montage des échanges ici :

Intervenir sur les orientations budgétaires en Conseil quand on est une femme élue, en 2023, c'est encore s'exposer à ce genre de réaction sexiste et paternaliste pic.twitter.com/5hjrdJGXlc — Céline Scavennec (@celinesca) January 31, 2023

(La séance complète a été enregistrée ici)

