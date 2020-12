Imène Maharzi stimule l’indépendance économique des femmes

Spécialiste de la finance, Imène Maharzi se bat contre les représentations qui bloquent le développement des initiatives des femmes. C’est pourquoi elle marraine Les Nouvelles News. Interview en vidéo.

Imène Maharzi, fondatrice de OwnYourCash, parle cash. Si l’entrepreneuriat des femmes piétine, si les femmes sont beaucoup moins libres de leurs choix d’investissements que les hommes, c’est avant tout une question de représentations, d’imaginaire collectif, de double standart de jugement de l’ambition selon qu’elle est portée par un homme ou par une femme. Et c’est pour faire évoluer ces representations qu’Imène Maharzi marraine Les Nouvelles News .

Au cours de cet entretien, elle remet en question bien des idées fausses comme le regard porté par les investisseurs sur les femmes (lire aussi LES QUESTIONS QUI TUENT L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ) et par les femmes sur elles-mêmes. Elle dénonce des idées a priori généreuses mais contre-productives comme l’injonction à « oser », les « mompreneurs » (on ne parle pas de papapreneurs), ou les trop belles histoires que racontent les médias sur des femmes entrepreneures… et qui ont un effet plus intimidant qu’inspirant.

Parce qu’elle veut faire évoluer ces représentations, elle soutient Les Nouvelles News. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer par Imène Maharzi.

Gregory Lassus-Debat

