« Inacceptable ! »… la réintégration d’A. Quatennens à LFI ne passe pas

Copieusement dénoncée, la réintégration du député condamné pour violences conjugales consacre « l’amnistie politique de la violence masculine envers les femmes »

« La décision de la France Insoumise de réintégrer aujourd’hui un député auteur de violences conjugales consacre le principe de l’amnistie politique de la violence masculine envers les femmes » : le communiqué de l’Assemblée des femmes, présidée par la sénatrice Laurence Rossignol, résume le malaise et le ras-le-bol des mouvements féministes qui constatent encore l’inertie du milieu politique. Le seuil de tolérance à cette violence masculine envers les femmes est toujours très élevé: « une infraction financière dont tel ou telle député.e se serait rendu.e coupable aurait-elle permis une réintégration au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise ? » demande l’association féministe.

Après quatre mois de suspension, Adrien Quatennens, qui avait été écarté de l’Assemblée nationale après sa condamnation pour violences conjugales contre son ex-compagne, a été réintégré, mardi 11 avril, dans le groupe La France insoumise (LFI). Lors d’un vote à bulletins secrets, 47 députés LFI ont voté pour, 15 ont voté contre, deux se sont abstenus.

Ce scrutin avait été décidé au sein de LFI, par un « groupe de travail » paritaire de quatre personnes, mandaté pour fixer les conditions du retour du député. Un communiqué de LFI assure que le député est « engagé dans un stage, en cours de finalisation, répondant aux critères attendus » et a exprimé des regrets. Condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille, il avait été suspendu jusqu’au 13 avril de son groupe mais avait fait son retour à l’Assemblée nationale, mi-janvier, en tant que non-inscrit.

Ce retour suscite beaucoup d’indignations et de malaise. Au sein du groupe LFI, des députées féministes comme Manon Aubry ou Danielle Simonnet, avaient réclamé une « clause de revoyure ».

Les communiqués foisonnent. EELV écrit : Les insoumis à l’Assemblée nationale ont décidé de réintégrer Adrien Quatennens. Nous ne l’aurions pas fait. EELV réaffirme son engagement dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Nous ne souhaitons pas qu’il participe aux instances de la NUPES. Sur FranceInfo puis sur Twitter ce matin, Marine Tondelier, secrétaire générale d’EELV énumère : « J’en veux à Adrien Quatennens pour au moins trois raisons : avoir giflé sa femme, avoir eu une ligne de défense scandaleuse et injurieuse pour beaucoup de victimes de violences, nous infliger son retour et nous obliger à parler de lui alors que le pays croule sous les urgences » .

Même tonalité au parti socialiste : « La décision du groupe LFI de réintégrer Adrien Quatennens est inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la gauche. Le Parti socialiste considère qu’il ne peut plus être membre des instances de la NUPES. »

Bien sûr la majorité dénonce ce retour. La ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome a même appelé à la démission du député. « On ne peut pas jurer la main sur le cœur son entière implication pour lutter contre les violences faites aux femmes et se défausser dès que cela demande du courage, des actes et de penser contre ses amitiés. Ce combat n’est pas à géométrie variable », a-t-elle déclaré devant la presse à l’Assemblée. « Le maintien d’un député condamné pénalement se pose. La décision de sa démission lui appartient mais elle pourrait être un signal positif lancé à toutes les femmes »…

