Instagram ne veut plus aggraver la santé mentale des adolescentes

Après la publication d’un article révélant des données accablantes, le réseau dit avoir conscience du problème et mettre au point des solutions.

« Nous aggravons les complexes d’apparence d’une jeune fille sur trois »… « Instagram change l’image que les jeunes filles ont d’elles-mêmes et de leur corps. » C’est ce que le Wall Street Journal a pu lire dans des rapports internes à Facebook, la maison-mère d’Instagram. Le quotidien américain a publié une série d’articles à partir de ces rapports existant depuis 2019.

L’entreprise sait, grâce à ses études internes, qu’Instagram a des effets négatifs sur le bien-être d’une grande partie de ses utilisateurs. « Un adolescent sur cinq dit qu’Instagram nuit à son estime de soi », indique une page d’une présentation diffusée au sein de l’entreprise. « 32% des adolescentes disaient se sentir mal dans leur corps, et Instagram a aggravé cette situation ». Le réseau social a même analysé les origines de cette souffrance : « Pression de se conformer aux stéréotypes sociaux, de se comparer à la richesse et à la beauté physique des influenceurs, besoin de validation avec les vues et les likes, hypersexualisation des filles… » avec pour effet : augmentation de l’anxieté, dépression, pensées suicidaires ou encore troubles du comportement alimentaire chez les utilisatrices assidues du réseau social.

Certes, tous les réseaux sociaux peuvent cristalliser le mal-être des jeunes mais certains problèmes sont spécifiques à Instagram. L’application aide à embellir les images et contribue ainsi à donner à voir des modèles de beauté inaccessibles.

Lors d’une présentation des études internes, un cadre de l’entreprise, aurait même eu cette réflexion: « Les gens utilisent Instagram parce que c’est une compétition. C’est ça qui est amusant. »

Réorienter les centres d’intérêts

Cependant, après la publication du Wall Street Journal, Instagram envisage d’encourager ses utilisateurs à ne pas regarder uniquement des contenus promouvant l’archétype du corps féminin mince et athlétique.

Dans un communiqué, la plateforme dit réfléchir à des moyens de réagir «quand nous voyons que les gens s’appesantissent sur certains types d’images». Instagram se serait rapproché d’associations pour promouvoir ce qu’il appelle la « résilience émotionnelle » et voudrait mettre en place un système d’incitation à regarder des contenus qui « inspirent et exaltent » au détriment de cette « culture d’Instagram qui se concentre sur les apparences ». Le réseau social tente aussi de de réduire le pouvoir des « likes » qui peuvent créer du mal-être et renforcer l’obsession du corps idéal chez les adolescentes.

