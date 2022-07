Alors que la conseillère régionale, Annie Lahmer, demande de renforcer l’information sur l’IVG, le Premier vice-Président Jean-Didier Berger est persuadé de faire un bon mot.

Séquence sexisme ordinaire au Conseil régional d’Île-de-France. La scène a été filmée et enregistrée et commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 6 juillet, lors d’une séance plénière (à 5:31), Annie Lahmer, conseillère Pôle écologiste, défend un amendement demandant de renforcer l’information sur l’IVG (interruption volontaire de grossesse) pour contrer les manipulations d’informations faites par les anti-avortement… qui se sentent pousser des ailes depuis que le droit à l’IVG a été récusé aux Etats-Unis (lire : LA GUERRE CONTRE LE DROIT À L’AVORTEMENT S’INTENSIFIE).

La conseillère régionale expose ses arguments, puis vient la réponse du vice-président Jean-Didier Berger. L’élu Les Républicains se montre sourd aux arguments d’Annie Lahmer et déroule une petite liste de mesures déjà mises en place, dont il semble largement satisfait, voire exaspéré. Et comme le sujet lui semble très léger, il sourit et annonce qu’il va « faire un brin d’humour ». Et le voici qui se lance, manifestement fier de sa « blague » : « la meilleure méthode, heu, en ce qui concerne cet amendement c’est heu, [sourire satisfait] le retrait. Sinon nous appellerons à son rejet » [sourire extatique].

Content de lui et visiblement très mal informé, le vice-président considère donc que la région en fait déjà beaucoup pour un problème qui lui semble assez léger pour en plaisanter…

Défendre un amendement demandant plus d'information sur l'#IVG et des moyens pour contrer la désinformation des extrémistes La réponse de Didier Berger ? La meilleure des réponses à l'ivg c'est le retrait. Et ceci en souriant #DirectIDF pic.twitter.com/vLWdJs2f3S — Annie Lahmer 🌻🐝🌍 (@annielahmer) July 6, 2022