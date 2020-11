Kamala Harris : « la première mais pas la dernière ». Et pas «première dauphine!»

La nouvelle vice-présidente des Etats-Unis veut ouvrir plus largement les portes du pouvoir aux femmes. Un journal la (dis)qualifie « première dauphine ». Puis se rétracte.

«Je suis la première femme à occuper ce bureau, mais je ne serai pas la dernière», a promis Kamala Harris, «parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de tous les possibles».

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020