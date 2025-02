La délicatesse de l’Attachement

Dans l’Attachement, la cinéaste Carine Tardieu évoque avec finesse un thème universel : la famille, celle que l’on construit et que l’on se choisit.

Ne vous fiez pas au synopsis résumant ce film, soit la rencontre entre deux voisins de palier, une célibataire endurcie et un père de famille débordé. Heureusement l’Attachement n’est pas une comédie romantique de plus. Entre ces voisins, il n’y a pas qu’un palier d’immeuble mais un drame et deux enfants en bas âge. Et comme son titre l’évoque, les liens se créent petit à petit presque malgré eux, malgré elle en tous cas. Car l’héroïne, Sandra, est une femme indépendante qui a choisi de ne pas avoir d’enfant et ne s’en justifie pas. Cette célibataire éprise de liberté s’épanouit dans son travail de libraire et tient un discours féministe nuancé, humaniste et moderne.

La cinéaste nous embarque avec une grande finesse de situations, de dialogues et de jeu des comédiens, sobres et convaincants. Valeria Bruni-Tedeschi est comme apaisée, Pio Marmaï au meilleur de lui-même, à l’énergie domptée ; Vimala Pons pétillante et dense. Même Raphaël Quenard sort de la caricature de lui-même pour explorer de nouveaux champs de jeu. Sans compter les enfants, plus précisément un petit garçon merveille de franchise et de naturel (César Botti), celui par qui tout commence, ainsi que deux grands-mères parfaites (plaisir de retrouver Catherine Mouchet et Marie-Christine Barrault).

La bienveillance, la solidarité, l’amour et l’amitié irriguent tant le film qu’il aurait été facile de se noyer dans le mélo ou la mièvrerie. C’est pourtant le contraire : l’Attachement est émouvant sans être tire-larmes et nous parle de nous et des liens qui nous unissent, voisins… ou pas.

L’Attachement de Carine Tardieu, d’après L’intimité d’Alice Ferney, scénario Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre, avec Valeria Bruni-Tedeschi, (Pio Marmaï, Vimala Pons, produit par Karé, distribué par Diaphana. Sortie le 19 février 2024

Qui est Carine Tardieu ? Carine Tardieu au festival de Venise en 2024 ©Ariela Ortiz-Barrantes La réalisatrice trace son chemin depuis plus de vingt ans, après son premier court métrage Les baisers des autres, qui évoque la mort de sa mère en 2003. Elle a notamment réalisé « Les jeunes amants » en 2022 où Fanny Ardant vivait une belle histoire d’amour avec un homme de vingt ans plus jeune qu’elle (Melvil Poupaud), d’après un scénario de Solveig Anspach, réalisatrice disparue avant d’avoir pu mettre en scène cette histoire qui était celle de sa mère. Carine Tardieu est également mère d’une enfant de dix ans qu’elle a adoptée seule à l’étranger. La cinéaste explique ainsi le choix du titre de L’Attachement, son cinquième film : « Le titre définitif s’est imposé à moi vers la fin de l’écriture lorsque m’est revenue en mémoire la théorie de John Bowlby selon laquelle l’attachement, chez le nouveau-né se fait en plusieurs étapes et se solidifie en fonction de la qualité, de la fréquence et de la stabilité des soins qu’il reçoit : l’enfant s’attache d’abord à celui qui prend soin de lui, c’est une sorte d’instinct de survie qui n’est pas forcément synonyme d’amour ou d’affection. En bref, « nécessité fait loi ». »

Bande annonce :