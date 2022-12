La mâle Frech Tech s’affiche fièrement

Cette photo est affichée sur des réseaux sociaux par ceux qui y figurent. Ils sont applaudis par des hommes politiques, qui déplorent par ailleurs avec une sincérité très relative, la faible présence de femmes dans la hightech.

La photo n’a pas été publiée dans des journaux mais elle a été fièrement affichée sur Linked par ceux qui figurent sur le cliché. Le Groupe Luminess qui était représenté par son patron explique : « Ce matin Emmanuel Macron recevait les équipes de la délégation #Tech dans le cadre de la visite d’Etat. Des échanges enrichissants autour des opportunités liées au secteur de la tech en France ». Le président de la République a en effet rencontré des entrepreneurs et investisseurs de la French Tech à La Nouvelle-Orléans vendredi 2 décembre et cette information a été beaucoup moins commentée dans la presse que sa rencontre avec Elon Musk, le nouveau patron de Twitter.

Mais la photo 100% masculine qui a été prise à cette occasion a été partagée par les patrons concernés mais aussi par des hommes politiques prônant l’égalité femmes hommes dans le cadre du double quinquennat dédié à cette grande cause. Matthieu Landon, Conseiller technique industrie, recherche et innovation à la Présidence de la République et au Cabinet du Premier ministre a partagé le cliché avec force félicitations et cocoricos. Tout comme Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique, qui s’exprime souvent pour déplorer la faible place des femmes dans la tech. Il s’est même prêté au jeu de « We are Sista » qui dénonçait le traitement médiatiques des femmes dirigeantes dans une vidéo (voir : « C’EST QUOI VOTRE MORNING ROUTINE ?… » LES QUESTIONS QUI TUENT LES CARRIÈRES DES FEMMES)

Dans les commentaires sous ces partages de photo, les critiques sur l’absence de femme fusent aussi… Mais les intéressés ne réagissent qu’aux messages de félicitations…

Sur son compte Linked in, Agathe Wautier, fondatrice et présidente de «The Galion Project » s’insurge : « C’est frustrant cette situation qui se répète sans cesse. Aucune femme sur la photo. Au-delà de l’image : ce n’est pas la réalité de La French Tech. Où sont les Celine Lazorthes, Alix de Sagazan, Aude Guo, Lucie Basch, Véra Kempf, Sophie Cahen pour n’en citer que quelques-unes ? La liste des entrepreneures audacieuses, innovantes et successful est bien trop longue pour les nommer toutes !

Le mouvement #JamaisSansElles a fort à faire en France et de l’autre côté de l’Atlantique !

