La réforme des retraites ne résoudra pas les inégalités femmes-hommes

Rien ne viendra réduire l’écart de 40% entre les pensions des femmes et celles des hommes, hormis la prise en compte du congé parental, dans une faible mesure. La pénibilité et la moindre rémunération des métiers majoritairement exercés par des femmes sont encore passées sous les radars.

Depuis que le projet de réforme des retraites a été présenté par le gouvernement, il est dans toutes les gazettes. Parmi les vives protestations qui s’expriment, celles qui font le plus de bruit se focalisent sur le recul de l’âge de la retraite pour des hommes principalement, qui exercent des métiers physiques nécessitant notamment de porter des charges lourdes. Il faut tendre l’oreille pour comprendre que l’énorme injustice des retraites des femmes n’est pas du tout en voie d’être résorbée. Et ce n’est pas la première fois que cette question passe sous les radars.

Lire : RETRAITE : LA FRANCE CHAMPIONNE DES ÉCARTS DE PENSION ENTRE FEMMES ET HOMMES

La réforme envisage-t-elle de corriger l’écart ? La Première ministre Elisabeth Borne a avancé principalement deux éléments qui pourraient le réduire. Tout d’abord, prendre en compte dans le dispositif carrières longues, les périodes de congé parental. Avec la réforme, jusqu’à 4 trimestres pourraient être validés. Ces périodes devraient aussi être comptabilisées dans le calcul du minimum de pension majoré, augmentant ainsi les petites pensions des femmes ayant interrompu leur activité pour s’occuper de leurs enfants. Autre point sur lequel le gouvernement communique beaucoup : les femmes bénéficieront de l’augmentation du minimum de pension. Ce minimum, fixé à 85% du Smic net pour les retraités ayant une carrière complète, pourrait relever notamment la pension de celles qui ont travaillé à temps partiel.

Et ? Et c’est tout. Ces mesures ne résorberont que marginalement les écarts de retraite entre femmes et hommes. Conséquence de « carrières hachées » et de salaires faibles pour les métiers féminisés, les pensions des femmes sont globalement inférieures de 40% à celles des hommes alors qu’elles sont payées 22% de moins qu’eux lorsqu’elles sont en activité. Roxana Eleta de Filippis, chercheuse à l’Université Le Havre Normandie montre que les femmes « reçoivent en moyenne 1274 euros de retraite par mois, soit 24% de moins que les hommes (1674 euros). Ce montant inclut la pension de droit direct, la pension de droit indirect (réversion) et la majoration pour trois enfants et plus. Si l’on considère les retraites de droit direct, c’est-à-dire celles versées au titre de l’activité passée, l’écart s’élève à 39% pour les 65 ans et plus. »

Quant à la pénibilité, c’est un non sujet pour les métiers fortement féminisés, malgré de multiples appels (voir ci-dessous).

Dans une tribune publiée dans le Monde, la chercheuse Christiane Marty estime que « la réforme fait l’impasse » sur les écarts de pension entre femmes et hommes.

