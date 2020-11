L’Académie des César enfin démocratique et paritaire

Clap de fin pour Roman Polanski. L’instance de consécration du cinéma ne compte que des élu.es. Exit les « membres de droits ». Fin de l’entre-soi masculin.

C’est l’effet le plus visible de la nouvelle composition de l’Académie des Cesar : Roman Polanski n’en fait plus partie. Le réalisateur protégé par l’ancien monde masculin du 7ème art, malgré des condamnations et accusations pour des agressions sexuelles, ne fait plus partie de l’aventure.

L’assemblée générale de l’Association pour la promotion du cinéma (APC) sera désormais constituée des 164 membres élus par les 4 300 membres de l’Académie : 82 hommes et 82 femmes. Les 18 « membres de droit » qui siégeaient jusqu’alors en raison de leurs prix et récompenses passés n’y figurent plus. Cette ultime modification a été adoptée le 10 novembre par une écrasante majorité de 134 voix et s’applique immédiatement, a précisé la nouvelle direction , qui « parachève ainsi son objectif premier de rénovation ».

Sous l’impulsion de Véronique Cayla, ancienne dirigeante d’Arte et du CNC, élue présidente fin septembre, cette institution fait entrer le cinéma dans une nouvelle ère. Parce que l’Académie des César adoube, ou non, les films qui forgent notre imaginaire collectif, elle ne pouvait continuer de cultiver un entre-soi masculin orientant ses choix vers des films qui perpétuent le sexisme.

« Pas d’honneur pour les violeurs » scandaient des manifestantes à chaque fois qu’un tapis rouge était déroulé à Polanski tandis que les amis du réalisateur, dont Alain Terzian, l’ancien patron de l’Académie, voulaient distinguer l’homme et son œuvre.

C’est l’aboutissement d’un très long combat culturel mené notamment par « la barbe », les Nouvelles News a suivi l’évolution . Quelques archives :

