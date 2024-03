L’affaire Aya Nakamura aux JO illustre la fabrique de la haine

Sondage diversement commenté, abondante reprise de propos racistes… le traitement médiatique de l’éventuelle participation de la chanteuse Aya Nakamura à l’ouverture des JO banalise encore le racisme. La « fenêtre d’Overton » s’élargit.

Pressentie -peut-être !-, pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura, a fait l’objet d’un sondage abondamment commenté alors que de violentes attaques propageant des idées racistes s’abattaient sur elle.

L’information est partie du journal l‘Express qui a cru savoir que l’artiste franco-malienne avait été reçue à l’Elysée parce que le président de la République avait pensé à elle et voulait tester l’idée de l’entendre chanter un air d’Edith Piaf.

Le ballon d’essai, qui a fuité dans les colonnes de ce journal, a fait l’effet d’une bombe. Illico l’extrême droite s’est emparée du sujet pour aller vomir sa haine raciste dans les médias. Et le journal d’extrême droite Valeurs actuelles a repris, dans un titre, le texte d’une banderole raciste brandie par un groupuscule haineux : « Ici c’est Paris, pas le marché de Bamako ! »

Ce que pensent « les Français » ? Sondages et interprétations

Mais il y a eu plus subtil -et peut-être involontaire- pour faire croire à un rejet de cette idée par « les Français ». Un sondage a été réalisé sur Internet auprès de 1001 Français·es par Odoxa pour Winamax et RTL. Ce que retient la Radio RTL en titre de l’article évoquant les résultats du sondage est plutôt sympathique pour la chanteuse : « 80% des Français ont déjà entendu parler d’Aya Nakamura. »

Mais, quand il est repris par d’autres journaux, le sondage donne une autre impression. Des journaux régionaux comme la Dépêche ou Le Midi libre et beaucoup d’autres, titrent : « 63 % des Français ne veulent pas qu’Aya Nakamura chante Edith Piaf aux JO »… Le titre de RTL semble faire de la chanteuse une icône de la France, les autres attisent l’hostilité.

Beaucoup de médias, comme CNews affirment que « Les Français préfèreraient un autre artiste ». Le sondage demandait aux personnes interrogées de dire quels artistes ils auraient préféré. (Et, au passage, il n’y a que des hommes cités parmi les premiers retenus par « les Français » : Jean-Jacques Goldman (26%), Florent Pagny (25%), Vianney (20%), Soprano (16%) puis Louane, David Guetta et Grand Corps Malade à 15 %).

Les médias ont aussi beaucoup parlé du meeting du parti d’extrême droite Reconquête ! Les orateurs ont appelé la salle à huer la chanteuse franco-malienne dont, selon leurs mots, « les Français ne veulent pas »…

Fenêtre d’Overton

Cette affaire Aya Nakamura a donné beaucoup de visibilité à des propos racistes qui finissent par être perçus comme des opinions presque banales. C’est ce que les sciences de la communication appellent « la fenêtre d’Overton ». Des idées, autrefois exclues du débat public parce qu’indignes des valeurs communes entrent par cette fenêtre et élargissent le champ de ce qui peut être accepté. Un, jadis, intolérable racisme entre par cette fenêtre à coups d’événements comme cette attaque de la chanteuse.



Bien sûr le monde artistique et le monde politique se sont indignés et ont apporté leur soutien à Aya Nakamura. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra a lancé sur X : « Peu importe comme on vous aime, chère @AyaNakamuraa, foutez-vous du monde entier. Avec vous. » et la ministre de la Culture, Rachida Dati, lors d’une audition au Sénat mardi 12 mars a jugé cette situation « Inacceptable » et mis en garde, contre les « prétextes pour s’attaquer à quelqu’un par pur racisme ».

Anti-racistes en position défensive

Mais cette polémique, qui n’aurait pas dû exister élargit la fenêtre du racisme et met les anti-racistes en position défensive face à des racistes qui dominent le débat.

Thomas Jolly, chargé de la cérémonie d’ouverture des JO, qui s’est dit « profondément choqué par le racisme dont est victime Aya Nakamura. » promet que « les cérémonies s’élèveront contre toute forme de discrimination. La France, à travers une mosaïque de talents, célébrera la beauté et la richesse de sa diversité »… sans confirmer la participation de la chanteuse.

Sur RMC, l’avocat d’Aya Nakamura, Me Karim Sebihat, a assuré : « Moi, en tant qu’avocat, j’estime que des poursuites judiciaires seraient parfaitement adaptées et amplement justifiées »… « Il faut rappeler que ces propos et ces actes tombent sous le coup de la loi. J’y vois carrément une provocation à la discrimination, de manière cumulative, et même à la violence (…) Le caractère raciste des propos est assez évident ». Evident mais quasiment traité comme une opinion qui en vaut une autre.

