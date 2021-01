Finalement, la Mairie de Paris ne paiera pas 90.000 euros pour avoir nommé beaucoup de femmes à des postes de direction. Cette somme devrait renflouer les caisses du 3919.

La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a annoncé mercredi 27 janvier à Anne Hidalgo, la maire de Paris, que l’amende « n’était pas due » et l’encourage à « consacrer ces fonds à maintenir cette dynamique positive » indique un communiqué adressé à l’AFP.

En décembre dernier, la mairie de Paris s’était vu infliger une amende de 90.000 euros pour avoir procédé à la nomination de 11 femmes contre 5 hommes à des postes de directeurs et sous-directeurs en 2018. Ces nominations contrevenaient à une loi sur les quotas dans la fonction publique imposant de respecter un minimum de 40% de membres de chaque sexe. Même si, après ces nominations, les femmes n’occupaient que 47 % du total des postes de direction.

Lire : TROP DE FEMMES (47%) : ANNE HIDALGO RÈGLE L’AMENDE À SA FAÇON

Anne Hidalgo avait promis de faire un happening au ministère de la fonction publique pour aller régler l’amende. Amélie de Montchalin avait elle aussi reconnu que cette mesure était « absurde » et que la « cause des femmes mérit(ait) mieux ». Alors mercredi matin vers 8 h 15 la maire de Paris entourée d’élues s’est rendue au ministère pour échanger avec la ministre et l’a annoncé sur twitter.

Ce matin, avec mon équipe et des représentantes de groupe, nous avons rencontré @AdeMontchalin pour parler égalité hommes-femmes aux postes de direction dans la fonction publique. À Paris, avec une majorité de directrices, nous agissons depuis longtemps pour rattraper ce retard. pic.twitter.com/evwZDLorgf — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 27, 2021

Réaction d’Anne Hidalgo rapportée par l’AFP : « Nous avons pris note de façon positive que ces 90.000 euros ne nous sont pas demandés »… « Donc nous allons les verser à la fédération Solidarités femmes qui aujourd’hui gère le 3919 », le numéro d’écoute destiné aux femmes victimes de violences qui a été malmené par le gouvernement.

Lire : 3919 : INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC

