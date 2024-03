Le 4 mars, célébration à Paris de l’inscription de IVG dans la Constitution 

Pour donner tout son poids historique à l’inscription dans la Constitution de cette liberté des femmes, la mairie de Paris et la Fondation des femmes annoncent la retransmission sur écran géant du vote en congrès.

Lundi 4 mars sera un jour historique. L’aboutissement d’un nouveau long combat pour la liberté des femmes, pour leur droit à disposer librement de leur corps. Lundi 4 janvier à 15h30, le Parlement va se réunir en congrès à Versailles pour voter l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. À cette occasion, la ville de Paris et la Fondation des femmes annoncent que l’événement sera retransmis sur écran géant, lundi, à partir de 15h30 sur le parvis des droits de l’Homme (que les féministes demandent depuis longtemps de rebaptiser « Parvis des droits Humains »), vers la place du Trocadéro.

Après de très longs et rudes débats, le Sénat a finalement largement adopté le texte du gouvernement qui inscrit l’IVG dans la Constitution ce mercredi 28 février. Et le président de la République a immédiatement annoncé qu’il réunirait le Parlement en Congrès le 4 mars.

S’il reste encore des combats à mener pour que cette liberté soit effective, cette inscription de l’IVG dans la Constitution est incontestablement une victoire pour les Françaises mais aussi, comme le scandent les militantes, pour « les femmes du monde entier » qui recevront ce signal.

Mais il est important de faire une démonstration d’unité des partisan.es de la liberté des femmes. Car aux abords du château de Versailles, les anti-IVG ont prévu de donner de la voix. Maniant l’exercice de la manipulation avec zèle, avec d’énormes moyens financiers et le soutien de riches médias. Et ils n’ont pas déposé les armes. Ils exècrent « la liberté des femmes » et, dans leurs communiqués, comparent la France à la Yougoslavie du dictateur Tito, assimilent les IVG à des meurtres et prévoient des mises en scène grotesques.

Alors la mairie de Paris et la Fondation des femmes appellent le plus grand nombre à célébrer cette victoire pour la liberté des femmes le 4 mars. Sur écran géant, à partir de 15h30, en direct du Congrès réuni à Versailles, « les explications de vote, d’une durée de 5 minutes, auront lieu en alternance entre les groupes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans l’ordre décroissant de leurs effectifs respectifs. » explique le site de l’Assemblée nationale. Puis viendra le vote solennel. Une majorité des trois cinquièmes de l’ensemble des député.es et sénateur.trices est requise pour l’adoption définitive. Si cette majorité est acquise, la Constitution sera donc officiellement réformée pour garantir la liberté des femmes de recourir à l’IVG. Et la France deviendra le premier pays à autoriser l’avortement dans sa Constitution.

