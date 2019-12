Le chien héroïque de Trump peut-il être une chienne ?

L’attaque contre le leader de Daech a-t-elle été réussie grâce à un chien ou une chienne ? Un chien affirme avec force la Maison Blanche ! Un héros ne peut qu’être mâle.

Où va se nicher le sexisme ! Le 26 octobre dernier, le président des Etats-Unis, Donald Trump, félicitait Conan, le chien des forces spéciales qui avait assuré la réussite de l’opération militaire menée contre le leader de Daech, Abou Bakr al-Baghdadi. Le président américain avait même publié sur twitter un photo-montage grossier le montrant en train d’accrocher une médaille autour du cou du chien. Trump présentait ce Chien comme « Un Héros américain »

Mais ABC News faisait remarquer que Conan était en réalité une chienne. Une précision que n’a pas goûtée le Pentagone, le Commandement des opérations spéciales des États-Unis apportant illico un démenti avant que l’attachée de presse de la Maison Blanche ne lui emboîte le pas et diffuse une photo supposée attester que le chien n’était pas une chienne.

Quand le quotidien britannique The Guardian enquête sur cette affaire, la Maison Blanche n’en démord pas et répond fermement que Conan était un mâle. Pourtant, sur Twitter, des analyses des photos concluent que c’est une femelle.

It’s disgusting, and sexist, that the White House press corps is calling Conan a dog.

Conan is a bitch. This was confirmed by

1. A Pentagon briefing

2. A photo clearly displaying Conan’s sex

3. Multiple White House officials

Trump then lies, and press corps just prints it. https://t.co/MZYzafvSx2

— Louise Mensch (@LouiseMensch) November 26, 2019