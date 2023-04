Le cœur des femmes moins bien soigné que celui des hommes

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes. Mais elles sont moins bien informé.es, plus mal suivies que les hommes et s’occupent davantage de la santé de leurs proches que de leur santé.

Les femmes et les hommes ne sont pas égaux en matière de santé cardiaque. Le dernier baromètre Ifop Cœur et femmes réalisé pour la Fédération Française de Cardiologie (FFC) montre que les femmes sont encore très mal informées des risques de maladie cardiovasculaire (MCV) auxquels elles sont exposées. L’idée -fausse !- selon laquelle ces maladies toucheraient essentiellement les hommes est tenace. 27 % des femmes le croient encore mais le plus inquiétant est que ce chiffre monte à 47% chez les répondantes âgées de moins de 25 ans.

Seulement 46% des personnes sondées savent que ces maladies représentent la première cause de mortalité chez les femmes en France, avec 200 décès par jour et 76 000 par an. Et cette méconnaissance est identique à celle révélée par le même baromètre en 2018. « Les MCV sont pourtant responsables de 6 fois plus de décès que le cancer du sein » indique le rapport.

Les plus jeunes ne sont pas prévenues. Interrogées sur les facteurs de risque cardiovasculaires, à peine 16 % des moins de 35 ans citent le tabac, dans l’enquête IFOP alors que c’est l’un des principaux facteurs de risque, notamment pour les femmes : « A consommation égale de cigarettes, les risques cardiovasculaires sont 25 % plus élevés pour elles », indique la cardiologue Catherine Monpère, co-présidente de la commission Cœur de femme de la FFC. Elles ignorent aussi, pour beaucoup, que certains contraceptifs, notamment associés à des facteurs tels que le tabac ou la sédentarité augmentent le risque.

La FFF annonce qu’elle va intensifier l’information et les actions de prévention des risques chez les femmes. Elles rappelle les principaux facteurs de risque : outre le tabac, la sédentarité, une mauvaise alimentation, l’alcool, le stress… Et les symptômes d’infarctus chez les femmes.

« Dans 8 cas sur 10, l’entrée dans la maladie peut être évitée grâce à la prévention » assure la professeure Claire Mounier-Vehier, co-fondatrice de l’association Agir pour le Cœur des Femmes, qui sillonne la France pour informer et prévenir ces risques.

Elle a écrit avec la journaliste Rica Etienne Mon combat pour le cœur des femmes. (Marabout), et le dénonce : « Les femmes sont les grandes oubliées des maladies cardiovasculaires ! » Elle écrit, dit et redit que les symptômes de l’infarctus ne sont pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes. Sur LinkedIn elle tire la sonnette d’alarme : « Les résultats de notre Observatoire de la Santé des Françaises sont bien plus alarmants que ce que nous avions anticipé. En effet, 90% des femmes rencontrées sur les 20 étapes du Bus à travers la France, présentent au moins deux facteurs de risque cardio-vasculaire et 79% n’ont pas de suivi cardio-vasculaire. » Au-delà des questions d’information et de prévention, elle pointe aussi une énorme différence entre femmes et hommes qui explique que « Les femmes sont les grandes oubliées des maladies cardiovasculaires ! ». On attend d’elles qu’elles prennent soin des autres quitte à mettre leur propre santé entre parenthèses. Leur douleur est banalisée, les symptômes spécifiques aux maladies des femmes sont invisibilisés, ce qui conduit à de faux diagnostics. « Huit femmes sur dix se préoccupent d’abord de la santé de leurs proches et négligent la leur. Deux sur trois repoussent le moment de consulter et se soignent seules, alors qu’elles manquent rarement un rendez-vous médical pour leurs proches. » écrit Claire Mounier-Vehier. Qui l’affirme : « Toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ont besoin d’une consultation longue et gratuite cardiovasculaire et gynécologique à l’entrée dans la ménopause, comme celle réalisée lors de la première contraception et de la première grossesse. »

