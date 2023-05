Et si une leçon de scénario devenait une leçon de vie ? C’est le pari du nouveau film de Frédéric Sojcher qui choisit pour héroïne une actrice de plus de 50 ans, la grande Agnès Jaoui.

Unité de temps, de lieu et d’action : « Le cours de la vie » respecte ces trois bases de la dramaturgie en toute modernité. Sur une journée, Noémie vient donner une master classe de scénario à des étudiants en cinéma de l’Ensav de Toulouse, où le film a été tourné. Noémie n’est pas une inconnue, mais Agnès Jaoui, que l’on sait également réalisatrice et scénariste brillante, notamment avec Jean-Pierre Bacri. S’y ajoute une ancienne histoire d’amour, car Noémie n’a pas été invitée complètement par hasard par le directeur de l’école, Vincent, incarné par Jonathan Zaccaï… « Le cours de la vie » raconte cela, et davantage encore, car les élèves ont aussi leur rôle à jouer dans la confrontation des idées et des générations.

@Tabotabo films et Sombrero films

C’est le film d’un cinéaste qui connait son sujet : Frédéric Sojcher est aussi professeur à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C’est aussi une œuvre qui assume ses imperfections, dues à un très petit budget. C’est enfin le pari d’un amoureux de l’écriture : adapter le livre « 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie » d’Alain Layrac, qui signe le scénario. Et enfin, c’est une histoire dont l’héroïne a plus de 50 ans, ce qui est encore rare au cinéma. D’ailleurs, les comédiennes de l’association AAFA Tunnel des 50 viennent de lancer un test, façon test d’Alison Bechdel, pour mesurer la place des femmes de plus de 50 ans dans les films. Il s’agit de répondre à trois questions :

1 – Y a-t-il au moins une femme de plus de 50 ans ayant un nom ou un prénom ?

2 – Si oui, a-t-elle au moins deux scènes parlées ?

3 – Si oui, en dehors de son éventuelle fonction familiale (épouse, mère, grand-mère…), a-t-elle un engagement social ou une activité professionnelle ?

Si l’AAFA propose de passer les tous films des différentes sélections du festival de Cannes au crible de ces trois questions, on peut commencer par « Le Cours de la vie » qui passe haut la main le test…

« Le cours de la vie « de Frédéric Sojcher, (France, 1h30) scénario d’Alain Layrac, musique de Vladimir Cosma, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, produit par Tabo Tabo, Sombrero et Leto Films, distribué par Jour2Fête, en salle le 10 mai 2023