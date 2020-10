Le décolleté de la Première ministre finlandaise révélateur de misogynie

Le décolleté de Sanna Marin a suscité des réactions que n’avaient pas provoquées bien des hommes politiques torse nu.

Mercredi 7 octobre, la Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a symboliquement remis le pouvoir à une jeune fille de 16 ans avant la Journée internationale des filles du 11 octobre. Et ce jour là,elle postait une photo d’elle, enfant, avec ce commentaire : « Je pensais que tout était possible, parce que ma mère me disait que je pouvais devenir ce que je voulais (…). Il faut encourager les filles, parce qu’elles changent le monde. » La plus jeune femme dirigeant un pays, veut mener une politique féministe qui change le monde. (Lire : SANNA MARIN, 34 ANS, CHEFFE DU GOUVERNEMENT EN FINLANDE. NORMAL!) Mais ce ne sont pas ses engagements qui font du bruit dans les médias finlandais et internationnaux ces derniers jours.

Parce qu’elle a posé pour le magazine féminin Trendi, blazer noir et collier sur sa peau nue, le 9 octobre, l’opposition à cette sociale-démocrate s’est déchaînée sur le mode une « femme politique ne devrait pas». Et sur les réseaux sociaux et les médias finlandais, les donneurs de leçons lui reprochaient d’être « indécente », affirmaient que sa crédibilité en prenait un coup et qu’elle manquait de professionnalisme. Sanna Marin a réagi en faisant remarquer que les choix des femmes et ce qui concerne leur apparence sont toujours sujets « à débat et analyse ». Bien plus que les politiques qu’elles mènent…

Des internautes ont enchaîné en faisant observer qu’on ne réservait pas du tout le même sort à des hommes politiques s’affichant dans des tenues qui pourraient aussi être qualifiées d’indécentes. Vladimir Poutine, le président Russe qui se fait photographier torse nu, ne reçoit pas ce genre de leçons

En Finlande, l’eurodéputé du parti d’extrême droite « Vrais Finlandais » Teuvo Hakkarinen, se montre en photo en slip et casquette « Make America great again » vissée sur la tête.

Face à ces attaques contre Sanna Marin, une déferlante de messages de sororité a envahi la Toile avec le mot dièse #Imwithsanna (« Je suis avec Sanna »), les femmes et quelques hommes se photographiant dans la même tenue qu’elle. Tarja Halonen, présidente de la Finlande de 2000 à 2012, a fait observer que le physique des femmes est constamment discuté, contrairement à celui des hommes qui peuvent «être torse nu, que leur corps le permette ou non»…

