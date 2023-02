Le féminisme de la théorie à la pratique

Le livre de Maxime Ruszniewski invite les femmes et les hommes à mettre en application des idées féministes apparemment (presque) consensuelles.

Page 104 du « Petit manuel du féminisme au quotidien » : un tableau avec en abscisse les prénoms des membres de la famille et en ordonnée une série de tâches à accomplir pour faire tourner une maison. Chaque tâche est assortie d’un nombre de points « pénibilité ». A la fin de la semaine, les deux adultes doivent avoir autant de points l’un que l’autre, les enfants un peu moins. Un tableau pour que monsieur n’ait plus l’impression d’être un héros quand il descend la poubelle et accompagne les enfants à l’école tandis que madame nettoie la maison, prend en charge les courses, les repas, le linge, le rangement et assure la sortie d’école puis le tunnel goûter-devoirs-bain-dîner avec la charge mentale en prime. Ce tableau de tâches hebdomadaire devrait être élaboré dans chaque famille pour en finir avec l’inégalité domestique. Objectiver pour cesser de surévaluer la participation des hommes et en finir avec la résignation des femmes qui préfèrent se charger de presque tout plutôt que de mettre leurs compagnons face à une réalité qu’ils ne veulent pas voir.

L’ouvrage de Maxime Ruszniewski fait un tour d’horizon des sujets féministes. Ancien conseiller de Najat Vallaud-Belkacem lorsqu’elle était ministre des Droits des femmes, il a créé une entreprise de sensibilisation et de sondage sur les sujets de diversité et d’inclusion.

Sur chaque thème abordé, des inégalités économiques aux violences en passant par l’éducation à l’égalité, l’auteur dresse un état des lieux pour « prendre conscience des automatismes et dérives avec lesquels nous avons été éduqués » et livre des conseils tant aux hommes qu’aux femmes.

Il rêve que son livre soit lu par les hommes -pas les admirateurs de Zemmour qui sont perdus pour la cause-, ceux qui se déclarent volontiers favorables à l’égalité entre femmes et hommes mais cèdent à la facilité de la domination masculine. Encore faut-il qu’ils acceptent de se laisser conseiller.

Petit manuel du féminisme au quotidien, Maxime Ruszniewski, ed Marabout

