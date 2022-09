Le Matrimoine résiste

Pour leur huitième édition, les journées du Matrimoine présentent une programmation toujours plus riche, malgré la faiblesse des moyens dont elles disposent.

Si les journées du Patrimoine, annoncent leur 39ème édition ces 17 et 18 septembre, les journées du matrimoine, elles, n’en sont qu’à leur 8ème édition. Les journées du Patrimoine mettent en valeur essentiellement des œuvres conçues par des hommes, alors en réaction, les journées du Matrimoine ont vu le jour en 2015 pour « revaloriser l’héritage culturel des créatrices du passé ». A l’époque, 95% des œuvres visibles lors des traditionnelles Journées du Patrimoine étaient réalisées par des hommes.

Lire : LE MATRIMOINE SORT DE L’OUBLI

La mise en valeur des oeuvres des femmes n’est pas une mince affaire. Les organisatrices rappellent que : « Historiquement, le Matrimoine désigne l’héritage des biens culturels des femmes et la transmission de leurs œuvres. Ce mot, que certains qualifient de ‘néologisme’, appartenait à la langue française mais a été retiré au XVIIe siècle. Sa disparition a eu pour conséquence de faire tomber dans l’oubli les créatrices mais aussi leurs œuvres. »

Plus riches chaque année, les journées du matrimoine 2022 ont démarré une semaine avant les journées du patrimoine, dès le 10 septembre et proposent en Île-de-France des visites, conférences, lectures, projections… à Paris, Bobigny, Colombes ou l’Ile Saint-Denis : avec 26 événements gratuits, soit plus de 50 rendez-vous culturels.

Les artistes feront résonner des noms de femmes inconnues du grand public. La figure emblématique des Journées du Matrimoine 2022 pour l’Île-de-France est la peintresse Roberta González.

Ces journées ont également lieu en Normandie, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts de France, Centre Val de Loire. Dans le spectacle vivant où les autrices ont du mal à se faire entendre, le Théâtre des Ilets, CDN de Montluçon organise le colloque « Traces & héritages, les créatrices au théâtre de 1970 à nos jours » avec notamment les interventions d’Aurore Évain et Raphaëlle Doyon

Les programmes sont consultables sur le site de http://www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/

2022 Ile-de-France

2022 Normandie

2022 HF Auvergne Rhône-Alpes

2022 HF Hauts de France

2022 HF Centre Val de Loire

