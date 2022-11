Le mystère « Saint-Omer »

Qui est Alice Diop ?

Nous avions parlé d’elle en septembre dernier lors de l’accueil triomphal de son film au Festival de Venise. Née en 1979, Alice Diop était jusqu’alors surtout connue d’un petit monde de cinéphiles. Quelques années après son premier documentaire en 2005, son talent a été récemment mis en lumière : son court métrage « Vers la tendresse » a obtenu le César en 2017, puis son documentaire « Nous » deux prix – meilleur documentaire et meilleur film de la section Encounters- à la Berlinale en 2021. Jusqu’aux prix du meilleur premier film et au Lion d’argent à Venise pour « Saint-Omer ». Alice Diop évoque dans le dossier de presse du film l’intuition qui l’a menée à s’intéresser en 2015 à ce fait divers à partir d’une photo de l’accusée dans le journal Le Monde. « Moi je la regarde et je sais qu’elle est sénégalaise, je sais qu’elle a le même âge que moi, je la connais tellement que je me reconnais. Commence alors une obsession pour cette femme. » Il faudra quelques années pour que son projet voit le jour, après l’écriture d’un scénario très proche des minutes du procès, avec la collaboration d’Amrita David et de la romancière Marie Ndiaye. Le choix de tourner le film dans une salle de tribunal reconstituée, dans la chronologie du procès, a amené les comédiens à revivre ces moments en s’imprégnant totalement de la réalité. « Bien sûr tout ça provient d’une histoire vraie, d’une matière documentaire, mais ce que permet la fiction c’est d’en faire quelque chose qui n’a plus à voir avec l’histoire d’une seule femme, mais avec notre histoire à toutes » conclue la cinéaste avec sagesse.