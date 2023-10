Le Prix Sakharov  décerné à Mahsa Amini et à « Femme, Vie, Liberté »

Le Parlement européen, rend hommage à Mahsa Amini et au mouvement de contestation du régime en Iran avec le Prix Sakharov pour la défense de la liberté d’esprit.

Le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été décerné par le Parlement européen à Mahsa Amini et au mouvement « Femme, Vie, Liberté ». Mahsa Amini, jeune Kurde iranienne, est morte le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée et incarcérée par la « police des mœurs » qui lui reprochait d’avoir enfreint les règles vestimentaires très strictes imposées aux femmes dans ce pays. Un vaste mouvement de contestation qui a suivi a fait plusieurs centaines de morts et provoqué l’arrestation de milliers de personnes. Cette rébellion contre la république islamique d’Iran se poursuit aujourd’hui et touche l’ensemble du territoire iranien et l’ensemble des classes sociales malgré la forte répression des autorités.

« Le meurtre brutal de Jina Mahsa Amini a marqué un tournant » a déclaré la présidente du Parlement, Roberta Metsola. « Cela a déclenché un mouvement mené par des femmes qui est entré dans l’Histoire. Le slogan ‘Femme, Vie, Liberté’ est devenu un cri de ralliement pour tous ceux qui défendent l’égalité, la dignité et la liberté en Iran. »

Ajoutant : « Le Parlement européen est fier d’être aux côtés des courageux qui continuent de lutter pour l’égalité, la dignité et la liberté en Iran. Nous sommes aux côtés de ceux qui, même en prison, continuent à faire vivre les femmes, la vie et la liberté. En les choisissant comme lauréats du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 2023, ce Parlement se souvient de leur lutte et continue d’honorer tous ceux qui ont payé le prix ultime pour la liberté ».

Le prix Sakharov est la plus haute distinction accordée par l’Union européenne aux actions en faveur des droits humains. Il est décerné à des groupes et des organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la défense de la liberté de pensée, a été décerné pour la première fois en 1988 à Nelson Mandela et à Anatoli Martchenko. Il a été remis l’an dernier au peuple ukrainien. Certains de ses lauréats, ont ensuite remporté le prix Nobel de la paix comme Malala Yousafzaï, Denis Mukwege ou encore Nadia Mourad..

Lire aussi dans les Nouvelles News

IRAN : MANIFESTATIONS CONTRE LA POLICE DES MŒURS APRÈS LA MORT DE MAHSA AMINI

LES IRANIENNES, HÉROÏNES DE L’ANNÉE

LE PRIX MONDIAL DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE REMIS À TROIS JOURNALISTES IRANIENNES EMPRISONNÉES

L’IRANIENNE NARGES MOHAMMADI, PRIX NOBEL DE LA PAIX

NADIA MURAD ET LAMIYA AJI BASHAR, LAURÉATES DU PRIX SAKHAROV 2016

LE PRIX SAKHAROV À DENIS MUKWEGE (2014)

LE PRIX SAKHAROV POUR UNE IRANIENNE ET UN IRANIEN (2012)

NADIA MURAD À NOUVEAU SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

MALALA YOUSAFZAI ET KAILASH SATYARTHI : UN NOBEL DE LA PAIX POUR LES DROITS DES ENFANTS

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.