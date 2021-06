Le rêve d’enfance de Céline Sciamma

Ce qu’en dit Céline Sciamma

Réalisatrice et femme engagée, militante au sein de la société des réalisateurs de films (SRF) et du collectif 50/50, Céline Sciamma est une proche d’Adèle Haenel, qu’elle a dirigée dans Naissance des pieuvres et Portrait de la jeune fille en feu, dont nous parlions ici il y a deux ans. On le sait moins, elle a débuté comme scénariste de dessins animés, a scénarisé Ma vie de courgette, long métrage d’animation de Claude Barras (2016) et réalisé Tom Boy (2011) qui a fait un mini-scandale quand il a été intégré au programme Ecoles et ciném (lire ici pour en savoir plus).

« Le spectateur enfant était au cœur de mes décisions à toutes les étapes de fabrication de Petite Maman. Quand j’étais partagée sur un choix de mise en scène, je me demandais : « que ferait Miyazaki ». On a toujours tranché en faveur de l’expérience du spectateur enfant, jusque dans la salle de montage. »

Dans Petite maman on retrouve une ambiance qui rappelle La maison des bois (1971), série de Maurice Pialat, où la forêt est un abri contre la cruauté du monde. Ici la forêt de Cergy-Pontoise, ville d’enfance de la cinéaste, abrite adultes et enfants qui grandissent ensemble, le temps d’un court voyage dans le temps.

« Profondément, Petite maman est rêvé comme une expérience à égalité entre les adultes et les enfants. Il est pensé pour rassembler en offrant les mêmes opportunités d’implication et de sensations pour les spectateurs petits et grands. Un terrain de jeu commun en quelque sorte, comme pour les deux héroïnes. Le film tente d’inventer une nouvelle circulation entre les générations et les corps. C’est pour ça qu’il est pensé pour la salle de cinéma. C’est une expérience collective, physique. J’espère qu’on se regardera différemment en sortant de la salle. »