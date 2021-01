L’Elysée ouvre la voie à la panthéonisation de Gisèle Halimi

Emmanuel Macron serait sur le point de lancer le processus de concertation pour la panthéonisation de l’avocate féministe.

Mercredi 20 janvier, franceinfo l’a appris auprès de l’Élysée : « Emmanuel Macron va lancer le processus de concertation pour la panthéonisation de l’avocate, femme politique et militante féministe Gisèle Halimi. » Cet engagement suit les préconisations du rapport de l’historien Benjamin Stora sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie, remis au président de la République le jour même, un an avant le soixantième anniversaire de l’indépendance du pays. Gisèle Halimi est citée dans ce rapport comme une « grande figure d’opposition à la guerre d’Algérie »

Dès le décès de l’avocate, survenu le 28 juillet dernier, des hommages lui étaient rendus pour ses engagements et ses combats en faveur des droits des femmes.

Lire : HOMMAGES À GISÈLE HALIMI, BREVETS DE FÉMINISME ET THÉORIE DU COMPLOT

Des collectifs féministes et des élu.es réclamaient sa panthéonisation et le président de la République s’était engagé à lui rendre un hommage national aux Invalides

Lire : HOMMAGE NATIONAL À GISÈLE HALIMI AUX INVALIDES

Même si sa mémoire est honorée pour son opposition à la guerre d’Algérie plus que pour ses engagements féministes, elle serait la sixième femme à entrer au Panthéon. Une des pétitions, lancée par Eliz Murad, chanteuse d’origine libanaise affirmait : « c’est l’honorer en la plaçant aux côtés de Simone Veil, Marie Curie, Geneviève De Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Sophie Berthelot, figures de proue de la France humaniste que l’on veut toutes et tous. Inhumer une sixième femme au Panthéon parmi les soixante-quinze hommes qui y reposent, c’est aussi contribuer largement à la parité dans la politique mémorielle de la France, et rester fidèle à la grande cause du quinquennat. »

Lire aussi dans Les Nouvelles News:

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON