L’enfance selon Marie Amachoukeli

L’ouverture de l’édition 2023 de la Semaine de la critique se déroule ce 17 mai avec « Ama Gloria », très délicat film de Marie Amachoukeli évoquant l’enfance, ses douceurs et ses déchirements.

Louise Mauroy-Panzani et Ilça Moreno Zego dans « Alma Gloria »

« Ama Gloria », c’est la chère nounou de la petite Cléo de six ans, élevée par un père aimant mais veuf. Gloria est une mère pour Cléo, les bras dans lesquels elle trouve la paix mais elle est exilée du Cap Vert. C’est donc un déchirement quand elle doit repartir au pays rejoindre ses enfants. Quand Cléo la rejoint pour quelques semaines d’été, elle découvre qu’elle doit partager l’amour de Gloria et la quitter définitivement.

Marie Amachoukeli a environ trente ans quand elle remporte la caméra d’Or (meilleur premier film cannois toutes sections confondues) avec « Party Girl », qu’elle a coréalisé avec Claire Burger et Samuel Theis en 2014. Après ce portrait d’une femme âgée à Forbach, puis un autre film collectif, la réalisatrice avait envie de raconter l’enfance pour son premier film en solo. « Et à mes yeux, l’enfance c’est un volcan, une berceuse, et l’amour fou qui nous unit à ceux qui nous élèvent. Qu’ils soient, ou non, de notre famille. » Sa chronique a ses moments de douceur, grâce aux visages filmés de très près, à hauteur d’enfant, grâce aussi aux détails sensuels des relations d’affection entre Gloria et Cléo, ou avec son père. Mais le récit est aussi tumultueux : Cléo n’est pas une petite fille sage, elle est téméraire, rebelle, jalouse, malmenée par ses émotions. Quelques belles séquences réalisées en animation, avec Pierre-Emmanuel Lyet, nous plongent de la plus jolie des manières dans le monde intérieur de la petite fille. Si « Ama Gloria » trouve le ton juste, c’est sans doute également parce qu’il est en partie autobiographique : le film est dédié à la concierge portugaise qui s’est occupé de la réalisatrice et dont elle a été séparée à ses six ans.

« Ama Gloria« de Marie Amachoukeli (France, 1h25) avec Louise Mauroy-Panzani et Ilça Moreno Zego, production Lilies Films, distribution Pyramide, Sélection Semaine de la critique Cannes 2023.

Marie Amachoukeli (Copyright Semaine de la Critique)