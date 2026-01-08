L’équipage féminin The Famous Project bouscule le boys club de la navigation extrême au Cap Horn

Lancées dans un tour du monde sans escale, les huit navigatrices de The Famous Project ont traversé le mythique passage Cap Horn. Elles sont le premier équipage 100% féminin à réussir cet exploit.

Les huit navigatrices de The Famous Project passent le Cap Horn le 6 janvier 2026. Capture d’écran Instagram @thefamousprojectcic

Le mardi 6 janvier 2026 à 15h14 fait date dans l’histoire de la navigation. The Famous Project – CIC est devenu le premier équipage 100% féminin à franchir le Cap Horn à bord d’un multicoque lancé dans un tour du monde sans escale.

Un équipage 100% féminin

Les huit navigatrices du The Famous Project ont entamé leur périple le 29 novembre depuis Brest. Leur pari ? Faire un tour du monde à bord d’un multicoque, sans escale et en 50 jours. À bord du maxi trimaran : la Française Alexia Barrier, la Néerlandaise Annemieke Bes, la Suisse-Néo-Zélandaise Rebecca Gmür Hornell, les Britanniques Dee Caffari et Deborah Blair (23 ans), l’Italo-Américaine Molly LaPointe, l’Espagnole Támara Echegoyen et l’Australienne Stacey Jackson.

Après 38 jours de mer et près de 16 000 milles parcourus (soit 29 630 km), elles ont atteint le Cap Horn, l’étape la plus redoutée puisque c’est ici que convergent l’océan Pacifique, les eaux antarctiques et la transition vers l’océan Atlantique. Le 6 janvier 2026, les skippeuses ont pu traverser le passage sans encombre. « Aujourd’hui, l’émotion est profondément collective. (…) C’est un cap vécu ensemble, avec un équipage soudé, sur un bateau d’une puissance exceptionnelle », s’enthousiasme Alexia Barrier.

« Ce passage est profondément engagé »

Enrouler ce passage mythique des navigations de l’extrême est une première pour un équipage entièrement composé de femmes. « Franchir le cap Horn, c’est entrer dans un cercle très fermé. Peu d’équipages, encore moins d’équipages féminins, et absolument aucun équipage féminin à bord d’un multicoque géant autour du monde n’y sont parvenus. Ce passage est profondément engagé ».

Avant elles, 19 femmes avaient franchi le Cap Horn. En solitaire, 13 femmes l’ont traversé pendant la course du Vendée Globe, 2 lors de la Barcelona World Race, une lors du Golden Globe race et une pendant le Global Solo Challenge. Toujours en solo, la britannique Ellen MacArthur avait traversé les eaux antarctiques à bord d’un multicoque en 2005. La Suisse Dona Bertarelli avait également marqué le Cap Horn de son passage en 2015, accompagnée d’un équipage mixte.

Si The Famous Project n’a, pour le moment, battu aucun record de temps, les huit skippeuses ouvrent de nouveaux horizons pour les navigatrices de demain. À bord du maxi-trimaran IDEC Sport, des nouveaux records sont battus à l’échelle individuelle. Annemieke Bes devient la première Néerlandaise à franchir le Cap Horn dans cette configuration. Même réussite pour Molly LaPointe pour l’Italie. Deborah Blair, benjamine de l’équipage, est désormais la troisième plus jeune femme, après Ellen MacArthur et Violette Dorange, à accomplir cet exploit.

Mais les skippeuses ne sont pas au bout de leur périple. Elles ont encore plus de 11.000km à parcourir le long de l’Atlantique, cap vers Ouessant. Lancé dans son tour du monde, The Famous Project saborde le sexisme dans le milieu de la navigation.

