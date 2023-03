Les annonces du gouvernement pour les Droits des femmes

A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, l’exécutif a annoncé un plan interministériel et l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. Reste à concrétiser.

Elisabeth Borne et Isabelle Rome présentent le Plan interministériel pour l’égalité

La création de pôles spécialisés pour les violences intrafamiliales au sein des tribunaux français est sans doute la mesure la plus attendue parmi celles annoncées par la Première ministre Elisabeth Borne lors de la présentation du « plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. » Des pôles spécialisés qui permettront « une justice de proximité, plus rapide et plus efficace pour une meilleure protection des victimes » a précisé Isabelle Longvis Rome, la ministre en charge de l’égalité femmes-hommes. Autre annonce : « la création d’une ordonnance de protection immédiate en 24h que le juge prononcera sans audience, en urgence, pour garantir la sécurité effective des femmes victimes et de leurs enfants. »

Les associations, qui réclament ces dispositions depuis très longtemps ne peuvent que s’en réjouir mais s’inquiètent tout de même de savoir comment ces projets seront concrétisés. Le communiqué du gouvernement indique que « le Garde des Sceaux en précisera les modalités de mise en œuvre concrètes d’ici à l’été» mais sur le site actu-juridique.fr, Cécile Mamelin Magistrate – vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats prévient : « à moyens constants, la justice ne fera pas de miracles ».

Outre la lutte contre les violences faites aux femmes, le plan interministériel comporte trois autres volets : la santé des femmes, l’égalité au travail et la promotion de l’égalité à l’école et dans la culture. Le plan prévoit notamment parmi la centaine de mesures annoncées, que les femmes ayant été confrontées à des fausses couches soient indemnisées dès le premier jour de leur arrêt maladie (tandis qu’un arrêt de travail classique peut prévoir un délai de carence). Il officialise le remboursement des protections menstruelles réutilisables pour les femmes de moins de 25 ans.

Sur le volet égalité professionnelle, le plan prévoit d’appliquer l’index égalité professionnelle « à toute la fonction publique et indique que « les dispositifs de nomination équilibrée seront renforcés. »… L’index suscite pourtant bien des réserves (lire : Egalité professionnelle : le revers de l’index).

Et pour l’essentielle « culture de l’égalité » , le communiqué évoque « le soutien à la création d’un musée des féminismes ou encore l’accompagnement global de 10 000 jeunes filles pour intégrer les métiers du numérique et de la tech ».

Projet de loi constititionnelle pour l’IVG

Par ailleurs, Emmanuel Macron a fait une annonce très importante lors de l’hommage rendu à Gisèle Halimi. Un hommage dont la formule était décriée (lire : 8 mars, les déserteuses).

Il s’est engagé à graver dans le marbre de la Constitution le droit à l’Interruption volontaire de grossesse par « un projet de loi », et non plus une « proposition de loi », soumis « dans les prochains mois » au Parlement réuni en Congrès à Versailles. Et ça change tout. Pour modifier la Constitution, un projet de loi (présenté par le gouvernement) n’a pas à être soumis à référendum contrairement à une proposition de loi (présentée par des Parlementaires). Et l’on sait que les référendums sont toujours hasardeux. L’opinion peut être manipulée – les anti-ivg sont déjà en ordre de bataille. Et il arrive souvent que les citoyens se prononcent, via référendum, sur une question qui n’a rien à voir avec celle qui est posée. Un « projet de loi constitutionnelle doit être adopté par trois cinquième des parlementaires. (lire : Pourquoi il faut un projet de loi …)



Ici encore, des questions se posent sur la concrétisation de la mesure : le président de la République a annoncé « dans les prochains mois » un projet de loi constitutionnel.

Emmanuel Macron a repris le vocable « liberté d’avorter » au lieu de « droit à l’IVG », vocable qui avait fini par être adopté au Sénat. (lire : IVG : « liberté de la femme » adoptée au Sénat, et maintenant ?)

Autre crainte : que l’inscription du droit à l’IVG dans la constitution ne soir noyée dans une réforme constitutionnelle plus globale puisque le Président de la République a dit que le texte s’inscrirait, « dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution ». Une ambition plus globale qui pourrait ne jamais voir le jour…

Si les annonces gouvernementales du 8 mars ont été encourageantes, il faudra suivre leur application.