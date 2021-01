Les chiffres des violences sexistes et sexuelles

Hausse des violences pendant le confinement, nombre de féminicides toujours élevé, la lutte doit s’intensifier

La plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles arretonslesviolences.gouv.fr, a enregistré une hausse de 60% des appels de victimes pendant le reconfinement, a annoncé Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la Citoyenneté dans un entretien au Parisien samedi 9 janvier. Elle précise que « lors du premier confinement, au printemps, la hausse était de 40 % ». La plateforme lancée à l’automne 2018, est constituée d’un site de police à Guyancourt (Yvelines) et d’un site gendarmerie à Rennes. Elle a vocation à orienter les victimes pour qu’elles puissent déposer plainte dans un commissariat ou une gendarmerie ou, en cas de refus, aller chercher de l’aide auprès d’associations spécialisées. En cas de menace immédiate, les répondants peuvent envoyer une patrouille de police sur place. « Plus de 20 000 tchats » ont été traités en deux ans, avait indiqué Marlène Schiappa en novembre dernier.

La ministre explique la hausse des violences par « la crise économique et sociale qui se profile » et « un niveau de tension extrêmement fort depuis cet automne avec moins de soupapes de décompression pour les gens qui devaient rester chez eux. »

De son côté, Françoise Brié, la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), cite d’autres chiffres. Interwiewée par FranceInfo le 10 janvier, elle estime aussi que le confinement fait augmenter les violences car il «dégrade également la situation socio-économique des femmes ». La FNSF qui gère la ligne téléphonique dédiée, le 3919, reçoit environ 450 appels par jour mais, dit Françoise Brié, « c’est quand même moins que ce que nous avions lors du premier confinement. » (Lire aussi : 3919 : POURQUOI LES ASSOCIATIONS ALERTENT)

Dimanche, un collectif dressait à Paris un « mémorial » pour les victimes de féminicides. 98 meurtres de femmes par leur conjoint ou ex ont été comptés en France en 2020 par le « collectif féminicides par compagnons ou ex. » C’est énorme mais le chiffre officiel de 2019 était de 146. Cette baisse pourrait s’expliquer par le confinement. Les femmes ont moins de latitude pour quitter leur domicile. Et comme les féminicides, dits aussi « crimes de possession » surviennent le plus souvent quand les femmes veulent quitter leur compagnon, l’enfermement forcé pourrait expliquer à la fois la hausse des violences et la baisse des meurtres.

Le message que tient à faire passer Françoise Brié est qu’il faut intensifier les efforts pour sanctionner très lourdement les conjoints violents. Ce qui veut dire mettre en place tous les dispositifs indispensables pour entendre les victimes, repérer les dangers et mettre tout en œuvre pour les prévenir. Elle cite la politique exemplaire de l’Espagne qui a mis en place des « tribunaux spécialisés » et permet à la justice de réagir rapidement.

