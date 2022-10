Les CIDFF fêtent leurs 50 ans

A l’occasion des 50 ans d’existence des CIDFF (Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), la Cité Fertile accueille le festival féministe « 50h pour les droits des femmes », les 7, 8 et 9 octobre 2022.

50 bougies, de belles avancées mais encore et toujours des combats à mener pour ces CIDFF. Présents sur tout le territoire, les 98 CIDFF « accompagnent les femmes dans les domaines de l’accès à leurs droits, la lutte contre les violences, l’emploi, la parentalité, l’éducation et la santé. » Chaque année, de nombreuses femmes bénéficient des conseils des quelques 1100 professionnel·le·s (juristes, assistantes sociales, psychologues…), gratuitement et en toute confidentialité, et ce sont en tout 2300 lieux d’information implantés dans toute la France, en milieu rural, urbain et en zones sensibles pour toucher le plus grand nombre de personnes.

Pour leurs 50 ans, il fallait marquer le coup et c’est un festival féministe qui se tiendra à la Cité Fertile de Pantin pendant 3 jours. Au programme : des ateliers, conférences, expositions, rencontres/dédicaces, projections, un marché de créatrices ou encore des tables-rondes. De beaux moments d’échange et de partage en perspective autour de la question des droits des femmes.

Le festival ouvre ses portes le vendredi à 12h avec un accès aux expositions puis un après-midi dédié en grande partie à la présentation des CIDFF. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 15 heures en présence d’Isabelle Rome (ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances), Valérie Pécresse (présidente de la région Ile‑de‑France) et Danielle Bousquet, (présidente de la Fédération nationale des CIDFF). Des conférences suivront et la journée se terminera par une avant-première exclusive : la projection du film Annie Colère présentée par la réalisatrice Blandine Lenoir ; l’histoire d’Annie, ouvrière et mère de deux enfants, qui rencontre le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Le samedi 8, des tables-rondes et conférences permettront d’échanger autour de sujets tels que « Comment lutter efficacement contre les violences faites aux femmes ? » ou encore « En quoi le sport est-il un moyen d’émancipation pour les femmes ? » De nombreux ateliers seront proposés au public (la place des femmes dans le numérique, « amour sans violences », « violences je te quitte », genre et espace public etc.) et des projections de films auront lieu tout au long de l’après-midi. Des autrices dédicaceront également leurs livres à partir de 14h30. De nombreuses invitées ont répondu présentes, telles que Typhaine D. (en dédicace de 16h à 17h30) et qui présentera le soir même, à 20 heures, son spectacle Contes à rebours (lire : Typhaine D, l’actualité à la « féminine universelle » sur scène) ou encore des personnalités politiques, historiennes, sociologues, artistes engagées etc. (Retrouvez la liste complète des intervenantes ici.)

Même programme le dimanche 9 octobre avec de nouveaux ateliers (lutter contre le sexisme au travail, cyberviolences etc.), des projections de films, des conférences (femmes et emploi, éducation non sexiste etc.) et des dédicaces. Des ateliers de podcasts seront également animés par Thomas Messias, auteur du podcast Mansplaining).

A noter aussi qu’un marché de créatrices et un village associatif seront présents sur les trois jours ainsi qu’une fresque géante participative. Des espace jeux avec animations et jeux de société seront également proposés pour les petit·e·s et les plus grand·e·s.

Les organisatrices veulent faire de ce festival « un moment convivial et fédérateur, mais aussi ludique et festif, pour l’ensemble des acteur·ices du secteur féministe et le grand public. ». L’entrée et les activités proposées sont gratuites.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture : vendredi 7 octobre (12h-1h), samedi 8 octobre (12h-1h) et dimanche 9 octobre (12h-20h)

Cité Fertile : 14, avenue Edouard-Vaillant – 93500 Pantin

Tout est gratuit !

Plus d’infos sur le site du festival.

