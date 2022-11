Les colleuses à l’affiche

Qui sont Marie Perennès et Simon Depardon ?

Couple dans la vie, ils ont été frappés pendant le confinement par la découverte de collages en bas de chez eux à Paris. Marie Perennès, par ailleurs conservatrice à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, a alors contacté et accompagné certaines colleuses parisiennes. Simon Depardon est le fils du photographe Raymond Depardon et de Claudine Nougaret, réalisatrice et ingénieure du son. Cette dernière est la productrice du film via la société Palmeraie et Désert. « Claudine Nougaret a été la première à croire en ce projet (…) explique Marie Perennès dans le dossier de presse du film. Je pense sincèrement qu’aucune autre productrice n’aurait eu cette ténacité pour faire exister le film, c’est parce qu’elle-même est quelqu’un d’engagé qui a participé aux luttes féministes des années 70/80, qui a été l’une des premières ingénieures du son en France et qui milite pour la parité dans le cinéma ». Et elle ajoute : « Le monde du cinéma comme le reste de la société française est éminemment patriarcal et même si on pourrait penser que faire un film sur le militantisme féministe au XXième siècle c’est facile, et bien ça ne l’est pas du tout… Si nous n’étions pas engagé.es sur ce combat contre les violences faites aux femmes, nous et notre productrice Claudine Nougaret, je pense que nous n’aurions pas pu faire ce film. » Pour Simon Depardon : « On avait extrêmement envie de filmer la France et la pluralité de ce mouvement, en allant contre cette idée reçue que les campagnes et les petites villes seraient laissées à l’extrême droite. On voit bien qu’il y a une jeunesse qui se bat, qui pense à l’égalité femme-homme, à l’écologie… Comme il a quant à lui la particularité d’être un homme, cela aurait pu l’écarter du tournage pour certains groupes non mixtes de colleuses, ou le mettre dans une position surplombante. Il a appris à devoir s’effacer. Dans une émission récente de France Culture, Par les temps qui courent, il répondait à la journaliste : « Sur ce film, j’ai beaucoup appris. Moi je n’ai pas peur dans la rue à 1 heure du matin, et j’ai compris que les femmes ont peur la nuit dans l’espace public. J’ai appris à être un allié et à fermer ma gueule. »