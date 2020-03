Les Culottées en série animée contre l’effet Matilda

La bande dessinée de Pénélope Bagieu, qui sort les héroïnes de l’ombre, a été magnifiquement adaptée pour France 5. Et l’autrice invite chacun à dessiner sa #Coronamaison …

Les Culottées existent désormais série animée. Et les épisodes de 3’30 de la saison 1 sont visibles sur France 5 jusqu’au début du mois de juillet. Les Culottées, c’est d’abord une Bande dessinée de Pénélope Bagieu. Son sous-titre : « Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent. » Un best-seller en France et dans les 17 pays où il a été publié. Aux Etats-Unis, il lui a même valu la plus haute récompense mondiale : le très prestigieux prix Eisner remis au Comic-Con, festival mondial consacré à la « pop culture » à San Diego, en Californie. Pénélope Bagieu est la première femme française à l’obtenir ce prix. (Voir : Pénélope Bagieu remporte le plus grand prix de la BD)

L’autrice de BD y raconte la vie de 30 héroïnes de tous les pays et de toutes les époques qui, chacune à leur manière, ont changé le monde. Des héroïnes méconnues. Effet Matilda oblige. L’effet Matilda désigne en effet « le déni ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. »

Pénélope Bagieu ne livre pas de longues biographies mais saute rapidement d’un événement marquant à l‘autre de la vie de ses héroïnes et s’offusque, à chaque fois, d’un ou plusieurs traits injustes de la condition des femmes. Agnodice, née à Athènes au IVème siècle a dû se déguiser en homme pour étudier la médecine et inventer la gynécologie. Annette Kellermann, qui nageait pour soigner sa polio, a inventé le maillot de bain pour être aussi libre de ses mouvements que les hommes. Katia Krafft a refusé d’être institutrice pour étudier les volcans et les documenter. Nelly Bly, pionnière du journalisme d’investigation s’est battue pour faire son métier. Tout comme Mae Jemison, première femme noire à être allée dans l’espace en 1992

C’est la comédienne Cécile de France qui joue toutes les voix et l’équipe à l’origine de cette adaptation est entièrement féminine : Mai Nguyen et Charlotte Cambon à la réalisation et Émilie Valentin et Elise Benroubi au scénario. A voir et à revoir pendant ces périodes de confinement.

Et les fans de Pénélope Bagieu peuvent aussi suivre son initiative poétique. La dessinatrice invite chacune et chacun à dessiner sa #coronamaison et le résultat sur twitter est tout en tendresse.

Ok voici le template que @acupoftim nous a fait pour la #Coronamaison ! On dessine l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit idéal pour être confiné(e)! Et si on fait du noir et blanc, que les coloristes n’hésitent pas à reprendre les images pic.twitter.com/7BvqQOA9GU — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) March 15, 2020

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON