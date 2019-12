Les folles tribulations d’une architecte parisienne

Ce qu’en dit la réalisatrice : A propos de Notre-Dame : « Je crois que je suis la dernière personne à avoir filmé la cathédrale telle qu’elle était,. Ce n’est pas un film sur Notre-Dame, tout cela est un pur hasard, et depuis la polémique qui oppose modernistes et conservateurs, le film est au cœur du sujet. Cela me dépasse un peu.. » A propos de l’héroïne, Maud Crayon : « Elle n’a pas présenté le concours et se retrouve de fait dans la situation d’une mystificatrice. Du coup, elle n’ose rien dire et se laisse marcher sur les pieds. Et c’est parce qu’elle ne s’impose pas face à ces gens qu’elle va devoir en passer par ce scandale et réussir enfin à s’affirmer. Elle va se libérer de ses chaînes professionnelles et amoureuses. « Notre dame » est d’abord une comédie sur la reconstruction. Maud perdra beaucoup avec ce concours mais elle gagnera encore plus : sa liberté. »