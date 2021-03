Les footballeuses jouent en culotte, la FFF va étudier la question

Pour dénoncer la différence de dotation entre les équipes masculines et féminines de foot, les Rennaises joue sans short. Pas de réaction hâtive à la fédération.

En 2021, on en est encore là ! Des footballeuses de haut niveau doivent se battre pour obtenir le soutien basique de leur fédération sportive. Les joueuses du Cercle Paul-Bert Bréquigny à Rennes ont décidé, dimanche 7 mars 2021 de jouer avec l’équipement qu’on leur a fourni quand elles ont décroché leur place en Coupe de France. Elles sont donc apparues sur le terrain en culotte et maillot long.

Contrairement aux équipes masculines engagées dans la même compétition, les filles ne reçoivent pas l’équipement complet -maillot, short et chaussettes- mais seulement les maillots. Et comme ceux-ci sont taillés pour des garçons, ils sont trop longs pour elles et cachaient leurs culottes. Le quotidien Ouest-France, qui a rencontré les joueuses fait état d’autres discriminations. La joueuse Manon Eluère précise : « les équipes masculines peuvent reprendre les matchs dans trois divisions, nous qu’une seule, alors que notre division 2 est au niveau national, c’est vraiment dommage. Pareil pour la Coupe de France. Les instances disent OK pour les gars, non pour les filles. Quel que soit le contexte, les inégalités restent ».

Réaction de la Fédération française de football (FFF ) organisatrice de la Coupe de France ? Elle confirme qu’effectivement, les équipes féminines ne reçoivent pas le même équipement que les équipes masculines mais assure qu’elle va étudier « la question des dotations » pour la saison 2021-2022. Sans se presser donc, comme pour tout ce qui concerne le manque de moyens pour les sportives (voir plus bas).

