Les productrices sont dans la place

A la 75e edition du festival de Cannes qui s’est ouverte hier, des dizaines de films sont portés par des productrices du monde entier.

Le festival 2022 s’est ouvert mardi 17 mai au soir par un moment de contraste saisissant : le président Volodymyr Zelensky a été l’invité surprise de la cérémonie officielle, témoignant en direct de son pays en guerre. Son discours de dix minutes devant une salle remplie de personnalités du cinéma mondial, a fait surgir pour un court instant la guerre en Ukraine avant le début des festivités festivalières.

Festivités qui concernent cinq réalisatrices en compétition officielle sur 21 films : trois Françaises (Valeria Bruni-Tedeschi, Claire Denis et la jeune Léonor Serraille), l’Américaine déjà iconique Kelly Richardt et la jeune belge Charlotte Vandermeersch.

Comédienne, Charlotte Vandermeersch est aussi coproductrice de son premier film, Le Otto, dont elle partage la réalisation avec Felix Van Groeningen. Et ce petit détail dévoile une nouvelle réalité : chaque année, les productrices sont de plus en plus présentes dans le cinéma international. En France, derrière près de 45% des films produits en 2018 il y avait une productrice. Ainsi Petit frère de Léonor Serraille est porté par Sandra da Fonseca, au sein de la société Blue Monday. Elles sont aussi nombreuses dans les sélections parallèles du Festival, qu’elles produisent des cinéastes hommes ou femmes. Leurs sociétés s’appellent Aurora Film (Retour à Séoul à Un Certain regard), Tripode et les Films du poisson (Dalva et Nos cérémonies à la Semaine de la critique), Les Films des Tournelles (L’innocent en séance spéciale), Haut et Court (La nuit du 12 à Cannes Premiere), ou encore Les Trois brigands et Christmas in July (Les 5 Diables et La Montagne à la Quinzaine)… Et le phénomène s’étend également dans le cinéma art et essai étranger où des réalisatrices coproduisent leur premier film pour multiplier leur chance de le mener à bien.