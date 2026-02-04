Les servantes écarlates se mobilisent contre la politique de Donald Trump

Face à la montée des violences aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump, des militantes se mobilisent. Pour dénoncer les dérives autoritaires, elles se parent d’une cape rouge et d’une coiffe blanche, clin d’œil à l’univers dystopique de La Servante écarlate de Margaret Atwood.

Les activistes du réseau The Handmaid Army présentes le 24 janvier 2026 à Minneapolis. Capture d’écran Instagram @the.handmaid.army

« SHAME ». Voici ce qu’on peut lire sur les banderoles brandies par The Handmaid Army, rassemblées le 24 janvier 2026 à Minneapolis pour protester contre les violences commises par la police de l’immigration (ICE). Le réseau anonyme d’activistes, qui se veut non partisan, se mobilise régulièrement pour dénoncer les dérives autoritaires de la politique menée par Donald Trump. Comment les reconnaît-on ? Elles enfilent de larges capes rouges et des coiffes blanches. Un geste féministe inspiré de l’univers du roman dystopique The Handmaid’s Tale (La Servante écarlate) de Margaret Atwood, ensuite adapté en série télévisée.

« Un symbole moderne de résistance»

« Le roman “La Servante écarlate”, écrit et imaginé par Margaret Atwood, puis adapté en une série télévisée primée, met en garde contre un avenir fasciste façonné par le nationalisme religieux », détaillent les militantes de The Handmaid Army sur leur site internet.

En revêtant la tenue caractéristique des femmes réduites à des esclaves sexuelles dans l’univers de Margaret Atwood, elles dénoncent les dérives autoritaires et conservatrices en cours aux États-Unis. « Un symbole moderne de résistance », revendiquent-elles. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules à s’emparer de ce costume. Le 19 janvier 2025, en France, quatre militantes de l’organisation féministe #NousToutes ont fait irruption lors d’une marche anti-IVG. Vêtues de ces fameuses capes rouges et coiffes blanches, ces militantes scandaient : « Mon corps, mon choix ». Leur banderole a été rapidement arrachée et les militantes ont été encerclées par la sécurité engagée par les organisateurs puis les CRS.

« Notre uniformité envoie un message de solidarité et d’anonymat, rappelant que le véritable pouvoir appartient au peuple, défend The Handmaid Army. Nous attirons l’attention sur la similitude avec le climat politique actuel à Washington, DC, et nous envoyons le message que nous refusons d’accepter une Amérique fasciste ».

The Handmaid Army contre Trump et l’ICE

Le 5 novembre 2025, déjà, les militantes participaient au rassemblement organisé à Washington pour réclamer la destitution de Donald Trump, soit un an après sa réélection le 6 novembre 2024. Leur message : « Trump must go now ». Le 9 décembre 2025, The Handmaid Army a occupé le parvis de plusieurs magasins de la chaîne Weis Markets dans le York County. Interrogée par la chaîne CBS 21, Andrea Strawther, la fondatrice du groupe local des Handmaids Army, explique que leur costume permet d’engager le dialogue et aide à diffuser leur message sur ce qui se passe réellement à Washington.

Plus récemment, le 24 janvier 2026, les militantes se sont mobilisées à Minneapolis contre les violences commises par l’ICE. Depuis plusieurs semaines, des centaines de vidéos circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrant les agents de la police de l’immigration, présents à Minneapolis, arrêter brutalement de très nombreuses personnes qu’ils jugent sans-papiers. L’arrestation d’un garçon de 5 ans et de son père, ayant pourtant engagé des démarches de demande d’asile, a également fait scandale dans le monde entier. Pire : depuis le début de l’année 2026, l’ICE a tué deux personnes, Renée Nicole Good le 7 janvier et Alex Pretti le 24 janvier.

Pour lutter contre la politique conservatrice, violente et misogyne de Trump, The Handmaid Army prône une résistance non violente « pour résister aux menaces fascistes sans précédent de notre époque ».

À lire dans LesNouvellesNews.fr :

MANIFESTATION ANTI-IVG ET TRUMP À LA MAISON BLANCHE : LES FÉMINISTES NE LÂCHENT RIEN

THE HANDMAID’S TALE, LA FICTION ET LA RÉALITÉ

EMMA WATSON CACHE LA SERVANTE ÉCARLATE DANS PARIS

ÉTATS-UNIS : MASCULINISTES DÉCHAÎNÉS ET FÉMINISTES MOBILISÉES APRÈS LA RÉÉLECTION DE DONALD TRUMP

TRUMP, UN AN APRÈS : « LES FEMMES MÈNENT LA RÉSISTANCE »