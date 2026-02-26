L’IA progresse aux dépens des femmes

Le cyberharcèlement sexiste pullule sur les réseaux sociaux et l’IA reproduit et amplifie des biais de discriminations genrées. Dans un article du Financial Times, l’essayiste britannique féministe Laura Bates lève le voile sur les méthodes des géants de la tech qui en tirent profit.

« Comment la technologie s’est retournée contre les femmes ». C’est ainsi que Laura Bates a intitulé son article paru dans le journal Financial Times le 21 février 2026. Autrice de plusieurs essais féministes, comme The New Age of Sexism: How the AI Revolution is Reinventing Misogyny (2025), la journaliste relève de nombreux exemples qui prouvent que l’industrie de la tech, de ses concepteurs à ses utilisateurs en passant par ses outils, a été pensée par et pour les hommes, aux dépens des femmes.

« Une nouvelle ère d’inégalité entre les sexes »

L’exemple le plus récent de ces dérives est celui de « Grok ». L’IA du réseau social X a récemment créé la polémique en permettant de générer des images à caractère pornographique, avec une facilité désarmante, à partir de n’importe quelle photo d’utilisateurs, surtout d’utilisatrices, et de les diffuser librement. (Lire : « Grok : l’IA d’Elon Musk déshabille les femmes »). Le fléau des deepfakes se poursuit sans entrave.

Dans son article, Laura Bates souligne le double standard concernant les dérives de l’IA. Lorsqu’il s’agit des normes de sécurité strictes du projet de voiture sans conducteur, les précautions sont nombreuses, notamment en matière de protection contre les utilisations abusives via le piratage ou les cybermenaces. Mais lorsqu’il s’agit de la sécurité des femmes sur internet, la modération est inefficace, voire inexistante. « Des outils d’IA qui permettent le harcèlement, l’humiliation, les abus et la persécution incessante des femmes ne semblent pas nécessiter de telles mesures de protection », déplore la journaliste.

Face au déferlement sexiste sur internet, la seule réponse des géants de la tech concerne leurs préoccupations pour le progrès. « La réglementation, selon eux, est l’ennemi mortel de l’innovation. Elle étoufferait la créativité, freinerait le progrès et pourrait même anéantir l’ensemble du secteur », note Laura Bates. Dans son article, elle cite une étude menée par le Tech Transparency Project qui a révélé que plus de 100 applications permettant le détournement de l’IA en deepfake étaient disponibles sur le Google Play Store ou l’App Store d’Apple au début de l’année 2026. Ces applications ont été téléchargées environ 705 millions de fois dans le monde et ont généré 117 millions de dollars de revenus, comme l’indique le fournisseur d’analyses AppMagic. « Les géants de la technologie prélèvent une partie de leurs revenus, tirant ainsi activement profit des abus dont sont victimes les femmes et les filles grâce à ces applications », dénonce la journaliste.

Plus inquiétant encore : Meta a réduit la modération sur ses plateformes. (Lire : « Fin du fack-checking chez Meta : cap vers la désinformation… et la misogynie »). Même chose sur le réseau social X où, sous couvert de liberté d’expression, les contenus pornographiques sont autorisés sur X.

Laura Bates tire la sonnette d’alarme : « Le résultat est que nous entrons sans nous en rendre compte dans une nouvelle ère d’inégalité entre les sexes, propulsée à une vitesse vertigineuse par la mise en œuvre d’outils d’IA non testés ».

L’IA reproduit les discriminations de genre

Encore plus insidieusement, les outils de l’intelligence artificielle tendent à reproduire des discriminations sexistes. « Des soins de santé, en passant par l’éducation et la justice pénale, les nouvelles technologies permettent l’amplification de schémas anciens de pouvoir et d’abus fondés sur le genre », alerte Laura Bates dans le Financial Times.

La journaliste cite une étude menée en Allemagne qui met en lumière la tendance des outils comme ChatGPT à conseiller systématiquement aux femmes de demander des salaires inférieurs à ceux des hommes lors des processus de recrutement, et ce, même lorsque les deux candidats ont des qualifications identiques. Pire : 42 % des entreprises mondiales utilisent déjà ces systèmes d’IA prédictifs lors de leurs procédures de recrutement, comme le révèle une étude de l’université de Melbourne.

Autre exemple : les systèmes d’évaluation de solvabilité basés sur l’IA utilisés par les prestataires de services financiers mondiaux favorisent également la discrimination des femmes, selon une étude menée par Women’s World Banking.

Il faut dire qu’à l’heure actuelle, « les femmes ne représentent que 12 % des chercheurs en IA et les fondatrices ne reçoivent que 2 % des financements en capital-risque », détaille Laura Bates. « Nous ne sommes pas celles qui construisent ce nouveau monde. Mais nous n’aurons pas d’autre choix que d’y vivre », s’insurge la journaliste. Résultat : Les femmes utilisent moins l’IA que les hommes.

Des politiques de régulation insuffisantes

Face à l’explosion de l’IA et de ses dérives, les pouvoirs publics peinent encore à limiter les géants de la tech. « Une partie de la réticence à légiférer provient de l’idée que les dommages potentiels sont intangibles, observe Laura Bates avant d’interpeller : Si une image à caractère sexuel n’est pas réelle, quel peut être son impact réel ? ».

Dans son article, Laura Bates esquisse quelques pistes pour lutter efficacement contre ces dérives. « Il est également essentiel que la réglementation ne se limite pas aux technologies délibérément conçues pour faciliter le harcèlement. De nombreux exemples continuent de démontrer que même les outils d’IA aux objectifs supposés inoffensifs risquent de perpétuer les préjugés s’ils ne sont pas suffisamment testés avant leur mise sur le marché », détaille-t-elle. La journaliste défend la mise en place de « cadres internationaux soigneusement élaborés pour une réglementation favorable à la technologie favoriseraient une innovation et une croissance saines tout en maintenant des normes éthiques ». Pour que le progrès technologique ne se fasse plus aux dépens des femmes.

