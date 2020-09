Lundi14septembre, la révolution féministe d’ados « provocantes »

Pour lutter contre le sexisme, un mouvement féministe invite les adolescent.es à porter des tenues dites «provocantes». Des ainées applaudissent.

Né sur Tiktok, un mouvement invite les jeunes à porter un vêtement dit « provocant » pour protester contre le sexisme et dire haut et clair que le problème n’est pas la tenue des filles mais le comportement de ceux qui les agressent. Sur les réseaux sociaux, elles reprochent à certains établissements scolaires de leur empêcher l’accès en cours en raison de certaines tenues vestimentaire. Selon elles, notion de « tenue correcte exigée » est à géométrie variable.

L’invitation a pris plusieurs formes, comme celle du compte Lundi14septembre : « habillez-vous toutes et tous de manière « indécente » selon leurs mots, osez les crop tops, les jupes, le maquillage, c’est le moment de riposter contre leurs propos sexistes, je vous invite à tous le faire, peu importe votre genre femme, homme, non binaire… les vêtements n’ont pas de genre et nous pouvons porter ce qu’on veut. On va leur prouver ». Ou celle-ci relayée par l’activiste femen Inna Shevchenko : « riposte contre les restrictions et les remarques sexistes faites aux collégiennes et aux lycéennes en raison de leurs tenues au niveau national. Lundi 14 septembre, venez en cours comme vous le souhaitez en passant outre les règlementations imposées par les CPE / Principaux / Proviseurs car une tenue n’a pas de genre et n’est pas une invitation ou une provocation.» Une instagrameuse invite :«Girls, lundi on s’habille de façon ‘provocante’ pour tenter de faire cesser les remarques sexistes.»

Le collectif #NousToutes a renchéri : « Nos tenues ne sont pas le problème. Le problème, c’est le harcèlement, les agressions et les viols. Soutien à toutes celles et ceux qui refusent la culpabilisation des femmes. #Lundi14Septembre ». Ainsi, la manifestation des collégiennes et lycéennes va dans le sens de la lutte contre la culture du viol.

Sororité

Des responsables politiques se sont exprimées. Comme Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris à l’égalité femmes/hommes qui a lancé sur Twitter : « #Lundi14Septembre une génération de nouvelles féministes qui refusent qu’on leur dicte comment s’habiller et que leur tenue serve de justification à des violences. #fierté #liberté #bodypositive »

Et surtout, Marlène Schiappa n’a pas hésité à envoyer un message de soutien et de sororité.

Aujourd’hui #lundi14septembre des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes décolletés crop top ou maquillage pour affirmer leur liberté face aux jugements & actes sexistes.

En tant que mère, je les soutiens avec sororité & admiration 💪🏾💄 pic.twitter.com/rSh6HnAJmK — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 14, 2020

Ce qui a valu à la ministre déléguée à la Citoyenneté quelques réponses indignées sur un mode rétro « élevons convenablement nos filles » ou d’autres plus nauséabondes mais aussi des messages de sororité.

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer ne s’est pas exprimé à l’heure où nous publions cet article.

