Marine Tondelier défie Jordan Bardella et d’autres hommes politiques

Seule femme parmi les dirigeant.es de partis impliqués dans la campagne des élections législatives, Marine Tondelier se bat sur tous les fronts.

Ce lundi 1er juillet, Marine Tondelier, la secrétaire nationale du mouvement Les écologistes a adopté une nouvelle stature politique. Au micro de France Inter tout d’abord, puis par messages à l’adresse de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national (RN), qui refuse de débattre avec elle.

Reprenant le combat après un premier tour qui a placé le parti d’extrême droite en tête, elle arrive au micro de la radio juste après Bruno Le Maire. «Je suis atterrée et extrêmement en colère » dit-elle au bord des larmes. «Je suis très émue parce que ça fait dix ans que je vis dans une ville tenue par le RN, où Marine Le Pen a gagné dès le premier tour. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c’est un comportement de lâche, et de privilégié, c’est hors sol, c’est lunaire et ce n’est pas à la hauteur de l’Histoire ».

Avant qu’elle ne prenne la parole, Bruno Le Maire, ciblant la France Insoumise, avait réfuté l’idée de faire front contre l’extrême droite avec le Nouveau Front Populaire.

Contre la « lacheté » d’un « privilégié »

« Est-ce que le RN a la possibilité d’être en majorité absolue à l’Assemblée nationale, la réponse est oui. Est-ce que La France insoumise a la capacité d’être à la majorité absolue à l’Assemblée nationale, la réponse est non, donc il se trompe de problème » a expliqué calmement Marine Tondelier. Et de rappeler qu’il doit son poste de ministre à celles et ceux qu’il refuse de soutenir aujourd’hui. « Heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires et moins lâches que ça », a ajouté la secrétaire nationale des Verts, rappelant que c’est « grâce à cela » que la majorité présidentielle a gagné en 2017 et en 2022. Pour Marine Tondelier, dans le camp du président de la République « Ils ont choisi le déshonneur aujourd’hui, ils auront le déshonneur et la défaite, parce que la macronie, c’est fini » a-t-elle prédit.

La secrétaire nationale des Verts a cependant « remercié Gabriel Attal, qui a été plus clair que la moyenne de son camp et je pense que c’est une forme de courage, quoi que je pense de sa politique » a-t-elle tenu à dire. Et dans l’émission C’est à vous sur France5 en fin de journée elle saluait plusieurs candidats de la majorité présidentielle qui s’étaient désistés pour faire barrage à l’extrême droite.

La semaine dernière, elle avait écrit une lettre aux dirigeants du camp présidentiel pour leur demander de s’engager sur le désistement de leurs candidats en cas de triangulaire.

« De quoi a-t-il peur ? »

La journée ne faisait que commencer. Marine Tondelier a ensuite dû s’interposer dans un autre combat de coqs. Jordan Bardella, qui se voit déjà doté de pleins pouvoirs, a dit vouloir « débattre avec Jean-Luc Mélenchon ». Ce à quoi, celui qui fait office d’épouvantail à gauche, a répondu qu’il était favorable à l’idée d’un débat, mais il renvoyait vers d’autres dirigeants de LFI.

Et la direction de BFMTV a confirmé que Jordan Bardella refusait de débattre avec Marine Tondelier, qu’il ne trouvait pas assez représentative du Nouveau Front populaire. La secrétaire nationale des Verts s’est alors fendue d’un communiqué demandant « de quoi Jordan Bardella a-t-il peur ? »

Elle met en évidence les grosses ficelles de la stratégie Bardella qui veut « affirmer, contre toute évidence, que ce sera lui ou Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais ce ne sera pas le cas, le Nouveau Front Populaire est une coalition dans laquelle les décisions sont prises en commun et à plusieurs reprises la question de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre a été tranchée publiquement. » Elle rappelle aussi que « le Nouveau Front Populaire a déjà choisi ses représentant·es. Après Manuel Bompard et Olivier Faure qui ont débattu avant le premier tour avec Jordan Bardella et Gabriel Attal, c’est maintenant au tour de Marine Tondelier d’affronter Jordan Bardella. »

« Les dernières semaines ont été marquées par des prises de paroles et une présence médiatique presque exclusivement masculine » fait elle observer (lire : Législatives : des débats et des hommes)

Sur X, elle interpelle le président du RN. « Nous nous sommes réparti les débats au sein du Nouveau Front Populaire. Après Manuel Bompard et Olivier Faure, c’est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n’osez pas débattre avec moi ? »

Monsieur @J_Bardella ,



Nous nous sommes réparti les débats au sein du #NouveauFrontPopulaire.



Après @mbompard et @faureolivier , c’est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat.



Dois-je comprendre que vous n’osez pas débattre avec moi ?#NouveauFrontRépublicain https://t.co/zwLwQQLEOB — Marine Tondelier (@marinetondelier) July 1, 2024

A 13 heures, ce lundi, TF1 a annoncé que son journal télévisé de 20 heures, ce jour, prendrait le format d’une édition spéciale… avec Gabriel Attal, Jordan Bardella, Xavier Bertrand et Raphaël Glucksmann… Nouveau message sur X : « Où sont les femmes ? »

Marine Tondelier n’en est pas à ses premiers affrontements face à l’adversité misogyne. En politique, les femmes, et plus encore les écologistes doivent avoir le cuir épais. Lire : POUVOIR VIRIL FACE AU POUVOIR ÉCOFÉMINISTE.

Ajout le 2 juillet : Un collectif féministe a publié une tribune dans Libération appelant à ne pas laisser Jordan Bardella invisibiliser Marine Tondelier.

