Maroc : manifestations contre la légèreté de condamnations pour viol

Le collectif Printemps de la dignité a réussi une forte mobilisation pour protester contre le laxisme de la justice. Les viols collectifs répétés d’une fillette de 11 ans ayant coûté moins de 2 ans de prison à leurs auteurs en première instance.

L’un des accusés a été condamné à deux ans de prison ferme, les deux autres à 18 mois et les trois hommes âgés de 25, 32 et 37 ans devront verser un montant total de dommages et intérêts de 4 500 euros. C’est la très légère condamnation prononcée par la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat le 20 mars dernier contre ces hommes pour, dénoncent les associations de défense des droits des femmes : « viols répétés sous la menace » sur une mineure, âgée de 11 ans au moment des faits, qui ont entraîné une grossesse. Le tribunal qualifiait les faits de : « enlèvement de mineur » et « attentat à la pudeur d’un mineur avec violence. »

La fillette, habitant d’un petit village près de Rabat, a été violée en secret pendant des semaines par trois voisins qui la menaçaient de mort si elle parlait. Lorsque ses agresseurs se sont aperçus qu’elle était enceinte, ils l’ont accusée d’être dévergondée. Des tests ADN ont permis de révéler la vérité.

Africa News cite Maria Tahir, venue manifester à l’appel du « Printemps de la dignité » , un collectif d’associations féministes, devant un tribunal de Rabat le 5 avril à la veille du procès en appel : « Ce verdict est incompréhensible, injuste et choquant. Nous sommes ici pour porter la voix de cette enfant. Il faut que ça s’arrête ! ».

« Non au viol des jeunes filles » ont scandé les manifestantes, soutenues par une campagne de protestation sur les réseaux sociaux et par des intelectuel.les.

Une pétition dénonçant « le jugement ignoble qui condamne à deux ans de prison seulement des criminels qui ont violé une de nos enfants âgée de onze ans, devenue mère à douze ans après cette exaction abominable » a recueilli plus de 35000 signatures. Elle exige la réouverture du procès et « que soit mis en place un observatoire ou tout mécanisme indépendant et actif ayant pour mandat de signaler tous les manquements de la justice dans les verdicts concernant les violences faites aux femmes et aux enfants. »

Le code pénal marocain prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison en cas de viol sur mineurs, les manifestant.es réclament de garantir des peines planchers aux agresseurs d’enfants. Mais les juges trouvent souvent des circonstances atténuantes aux agresseurs sexuels.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la justice Abdellatif Ouahbi s’était dit « choqué » par ce verdict, et avait indiqué que le ministère public avait fait appel du jugement. Mais l’association professionnelle des magistrats marocains a estimé que les commentaires du ministre, portaient « une atteinte grave à l’indépendance de la magistrature ».

Le procès en appel qui devait se tenir le 5 avril a été reporté au 13 à la demande du procureur général pour entendre un témoin supplémentaire.

« Il est temps de rendre justice à cette jeune fille et à son enfant. Ce type d’affaire ne doit pas être jugé avec laxisme », a déclaré Amina Khalid, secrétaire générale de l’association Insaf (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse) citée par Africa News.