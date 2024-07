Médiatisation du sport : les femmes bientôt visibles ?

Par décret, les principales compétitions de sport féminin et les Paralympiques sont désormais considérées comme « d’importance majeure », ce qui imposera leur diffusion sur une chaîne de télévision gratuite. Au même titre que bien des compétitions masculines qui bénéficient de ce privilège depuis très longtemps.

Un décret du 5 juillet 2024 « modifiant la liste des évènements d’importance majeure ayant vocation à être diffusés sur un service de télévision à accès libre » devrait permettre une meilleure visibilité du sport féminin. Ce décret vient en application d’une directive européenne.

Une liste d’événements sportifs, réalisée par le ministère de la Culture et le ministère chargé des Sports, intègre désormais parmi les « événements d’importance majeure » les Jeux paralympiques d’été et d’hiver, les matchs de l’équipe de France féminine de football inscrits au calendrier de la Fifa, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de football, les matchs du Six nations de l’équipe de France féminine de rugby, les demi-finales et de la finale de la Coupe du monde féminine de rugby à XV ou encore le Tour de France cycliste féminin….

Diffusion obligatoire

Désormais, la diffusion à la télévision en accès libre de compétitions sera obligatoire. Aucune chaîne payante ne pourra en avoir l’exclusivité et les chaînes gratuites nationales pourront en obtenir les droits de retransmission.

Auparavant, la liste des « événements d’importance majeure », inchangée depuis un décret de 2004, comprenait, 21 compétitions… Toutes masculines à l’exception des Jeux Olympiques.

Il a donc fallu attendre 2024 pour que le gouvernement modifie ce décret. L’Arcom, l’organe régulateur de l’audiovisuel, précise qu’il s’agit d' »améliorer significativement la visibilité du sport féminin, du parasport et des disciplines peu exposées dans les médias audiovisuels.«

La très faible médiatisation du sport féminin n’est donc pas une fatalité comme ont pu le laisser croire les antiféministes. La médiatisation du sport se décrète !

Lire aussi dans Les Nouvelles News

SPORT : ENCORE DES ÉQUIPES FÉMININES SACRIFIÉES AU PROFIT DES HOMMES…

LIGUE DES CHAMPIONS, ROLAND-GARROS : QUELLE MÉDIATISATION POUR LES SPORTIVES ?

CHAMPIONNES D’EUROPE, MÉDIATISATION MINIMUM

PAS MAL POUR UNE FILLE : « L’ÉTALON MEC » DANS LE SPORT

#ISITBECAUSEIMAGIRL, LES SPORTIVES SE REBELLENT OUTRE-MANCHE

CHUT, LE PSG S’EST QUALIFIÉ POUR LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONNES

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.