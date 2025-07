Alors que l’équipe masculine est menacée de relégation en Ligue 2 pour la première fois depuis des décennies, une femme – Michele Kang – est appelée à présider le club rhodanien et à le sortir de cette crise.

Le 24 juin, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), chargée de superviser les comptes des clubs de football français, a condamné l’Olympique Lyonnais (OL) à la rétrogradation administrative. Quelques jours plus tard, la propriétaire d’OL Lyonnes Michele Kang est désignée pour remplacer l’ex-président du club, l’Américain John Textor. Elle représentera donc, aux yeux du grand public, l’équipe masculine le 9 juillet devant la commission d’appel de la Fédération Française de Football (FFF).

Une milliardaire engagée pour le sport féminin

Celle que les joueuses du club américain Washington Spirit surnomment « boss queen » est loin d’être étrangère au monde du football. Michele Kang commence à s’intéresser à la discipline en 2019, après la victoire des États-Unis à la Coupe du monde. Forte de son expertise en management, de son expérience en tant que PDG de la société Cognosante, et de sa fortune de onze milliards de dollars, la Coréo-Américaine est plus que qualifiée pour reprendre le flambeau.

« Il ne s’agit pas uniquement de remporter des trophées, » avait-elle affirmé lors d’une conférence de presse en 2024, « mais aussi d’élever le niveau et de professionnaliser encore plus le football féminin ». Son ambition lors du rachat de l’équipe féminine de l’OL était de valoriser le potentiel sportif des femmes : elle a par exemple annoncé en mai 2025 que tous les matchs à domicile de l’OL Lyonnes se dérouleraient au Groupama Stadium – stade emblématique du club, habituellement réservé aux matchs masculins et aux grandes affiches féminines – la saison prochaine.

La nouvelle présidente défend l’idée selon laquelle « les femmes ne sont pas des petits hommes », et que le football féminin peut réussir indépendamment du football masculin. Sa vision « à l’américaine » inquiète parfois certain·e·s supporters qui craignent de voir leur club devenir une franchise. Mais son prédécesseur John Textor, que les fans semblent heureux·euses de voir partir, tient à rassurer le grand public quant au futur de l’OL : « Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortiront plus forts sous sa direction ».

Michele Kang, victime de la « falaise de verre » ?

Samedi dernier, Le Parisien titrait : « Sept jours pour trouver 200 millions d’euros, le défi gigantesque de Michelle Kang ». En effet, la nouvelle présidente prend la tête du club au beau milieu d’une « période critique », selon ses propres mots. Sur ses épaules repose le destin national et européen de l’OL, qu’une relégation en Ligue 2 priverait d’une nouvelle participation à la prestigieuse Ligue Europa.

La décision de la DNCG s’expliquait par l’endettement massif de l’OL, évalué à plus de 400 millions d’euros. Michele Kang doit désormais fournir des preuves solides quant à la capacité des actionnaires à réapprovisionner le club en fonds propre. Si Wendie Renard, capitaine d’OL Lyonnes, assure que « si elle [Michele Kang] a accepté le deal c’est qu’il y a eu beaucoup de réponses favorables la concernant », car celle-ci « connaît le business » et « aime les défis », la nouvelle présidente semble tout de même s’approcher dangereusement de la « falaise de verre ».

Ce concept, théorisé par les chercheur·euse·s Michelle Ryan et Alexander Haslam, montre que les organisations s’empressent bien souvent de placer des femmes à la barre lorsque leur entreprise fait naufrage. Reste à voir si, après le verdict de la commission d’appel de la FFF, Michele Kang bénéficie toujours du soutien des supporters…

